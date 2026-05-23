Μικρολίμανο: Αυτός είναι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο διαβόητος κακοποιός «Τίτι» – Τα 4 ονόματα του και η απειλή με το όπλο

Οι αρχές προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις για τη δράση και τις διασυνδέσεις του σκληρού κακοποιού, ο οποίος τραυματίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/05) στο Μικρολίμανο, μετά το σοβαρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς. Παράλληλα, ερευνούν κρίσιμα ερωτήματα, όπως τι σχεδίαζε ο άνδρας όταν έστρεψε όπλο εναντίον των αστυνομικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται για τον διαβόητο κακοποιό από την Αλβανία, «Τίτι», με «πλούσιο» βαρύ ποινικό παρελθόν, που έχει δηλώσει τέσσερα διαφορετικά ονόματα και ηλικίες, ενώ έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις, πυροβολισμούς κατά αστυνομικών και άλλα αδικήματα.

Τη στιγμή του επεισοδίου στο Μικρολίμανο σήμερα τα ξημερώματα, φερόταν να κρατούσε πάνω του δύο πιστόλια κι ένα περίστροφο, ενώ δίπλα του φέρεται πως βρέθηκαν τσαντάκια με 6 χειροβομβίδες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στο «Αττικόν» και αναμένεται υποβληθεί σε επέμβαση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο λεγόμενος «Τίτι« είχε σκοτώσει άνδρα, που είχε επιχειρήσει να του κλέψει το αυτοκίνητο.

Μάλιστα, με βάση πλροφορίες εκείνη την περίοδο φέρεται να κυκλοφορούσε, κουβαλώντας καλάσνικοφ, το οποίο έκρυβε σε μία θήκη κιθάρας.

Σε ανάλογο περιστατικό στο Παγκράτι, φέρεται να είχε πυροβολήσει με το καλάσνικοφ αστυνομικούς, που τον είχαν σταματήσει για έλεγχο. Επίσης, είχε κρατήσει όμηρο μία αστυνομικό μέσα στο Μεταγωγών, από όπου είχε καταφέρει να αποδράσει.

Χρησιμοποιούσε πολύ συχνά στο παρελθόν την Πανεπιστημιούπολη για να κρύβεται σύφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Το χρονικό των πυροβολισμών στο Μικρολίμανο

Τρία πιστόλια και μία σακούλα με χειροβομβίδες έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί.

Ο άνδρας που έφερε πάνω του βαρύ οπλισμό, έβγαινε από την καφετέρια, όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν για έλεγχο.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αστυνομικών, εκείνος επιχείρησε να τους πυροβολήσει σε ευθεία βολή.

Τότε, ένας από τους αστυνομικούς, καθώς κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον ύποπτο άνδρα, «απάντησε», τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε.

Στον έλεγχο που ακολούθησε, δεν βρέθηκαν στοιχεία πάνω του, όμως σε ένα σακίδιο είχε τρία πιστόλια, ενώ σε έρευνα που σημειώθηκε στην καφετέρια από όπου ο ίδιος βγήκε, εντοπίστηκε η σακούλα με τις χειροβομβίδες.

Με την υπόθεση ασχολείται το οργανωμένο έγκλημα.

