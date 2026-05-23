ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

23.05.2026 12:43

Κίνα: Στους 90 οι νεκροί της χειρότερης τραγωδίας σε ορυχείο εδώ και 17 χρόνια

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα, με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να δεσμεύεται ότι θα «αντληθούν διδάγματα» από το πλέον πολύνεκρο δυστύχημα που έχει συμβεί σε ορυχείο στη χώρα εδώ και περίπου 17 χρόνια.

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ανθρακωρυχείο αυτό, στη Λιουσενγιού, όταν συνέβη η έκρηξη αργά χθες (τοπική ώρα), σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Οι περισσότεροι είχαν διασωθεί μέχρι σήμερα το πρωί αλλά τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν διευκρίνισε εάν υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων απέστειλαν 345 μέλη τους στο σημείο. Σε εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση φαίνονται διασώστες με κράνη να κουβαλούν φορεία και πολλά ασθενοφόρα.

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Τα δυστυχήματα στα ορυχεία άνθρακα είναι συχνά αλλά αυτή τη φορά πρόκειται για το πλέον πολύνεκρο από τον Νοέμβριο του 2009, όταν έκρηξη αερίου σε ορυχείο στη Χεϊλονγκτζιάνγκ είχε στοιχίσει τη ζωή σε 108 ανθρώπους.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε νωρίτερα εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα.

Ο Σι τόνισε ότι οι αρχές πρέπει να «αντλήσουν διδάγματα από το συμβάν αυτό (…), να παραμένουν μόνιμα σε επαγρύπνηση για την εργασιακή ασφάλεια (…) και να προλαμβάνουν και να αποτρέπουν τέτοια μείζονα και καταστροφικά ατυχήματα».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα, οι αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση στελέχη της εταιρίας που ήταν υπεύθυνη για το ορυχείο.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας πολλές φορές χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.

Η ασιατική δύναμη κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εκλύσεις CO2, όπως και στην κατανάλωση άνθρακα, πρώτης ύλης που θεωρείται πιο αξιόπιστη λύση σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω των διαλείψεων στην παροχή.

