Συρίγος για Λιάγκα: «Ξέρω ότι έχει ήδη κλείσει και βολιδοσκοπεί ανθρώπους από άλλες εκπομπές» (Video)

Τις πληροφορίες του για το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα μοιράστηκε με τους τηλεθεατές, το πρωί του Σαββάτου, ο Νίκος Σύριγος.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 έχει κλείσει ήδη για ακόμα μία χρονιά εκπομπής με το κανάλι του Αμαρουσίου και μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις με κόσμο για να ανανεώσει το πάνελ του.

«Εγώ ξέρω ότι έχει ήδη κλείσει και για του χρόνου και ότι έχει ξεκινήσει και βολιδοσκοπεί και ανθρώπους από άλλες εκπομπές για να πάνε του χρόνου στην εκπομπή του», ανέφερε ο Νίκος Συρίγος.

«Εμένα δεν θα με πάρει τηλέφωνο, γιατί αν θα με πάρει ξέρει την απάντησή μου. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι έχει κλείσει και δεν θα είναι με καλάμια ψαρέματος στην Τήνο. Και ενδεχομένως να υπάρξουν ριζικές αλλαγές», πρόσθεσε.

