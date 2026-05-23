search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 12:33
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.05.2026 10:44

Βούλα Πατουλίδου: «Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση, είχα κόμπλεξ» (Video)

23.05.2026 10:44
VOULA_PATOULIDOU_new

Αισθήματα μειονεξίας και ανασφάλειας που βίωνε στο παρελθόν οδήγησαν τη Βούλα Πατουλίδου στην απόφαση να προχωρήσει σε πλαστική επέμβαση στο πρόσωπό της.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τα σημάδια στο πρόσωπό της, τα οποία, όπως εξήγησε, επηρέαζαν την αυτοπεποίθησή της. Η Βούλα Πατουλίδου σημείωσε ότι η επέμβαση δεν έγινε απλώς για να αλλάξει η διάθεσή της, ενώ τόνισε πως καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της έπαιξε και ένα σχόλιο του γιου της.

Όπως είπε, θεωρεί σημαντικό ο άνθρωπος να αισθάνεται όμορφα με τον εαυτό του, χωρίς όμως να φτάνει σε υπερβολές: «Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση. Ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ. Είχα πάρα πολλά σημάδια. Όταν ήμουν παιδάκι, έπαθα μια μόλυνση, απέκτησα άσχημα σημάδια. Ντυνόσουν πάρα πολύ ωραία, και στο πρόσωπο; Πόσο με το μαλλί μπροστά στο πρόσωπο να βγεις; Να είναι καλά ο Σπύρος Ιωαννίδης τότε, που μου είπε “έλα να σε φτιάξω” και λέω “γιατί διορθώνονται;”. “Εννοείται” μου είπε. “Γιατί να μην τα διορθώσω;”. Όταν απέκτησα τον γιο μου, και άρχισε να μιλάει, με ρώτησε αν θα διώξω αυτά τα σπυράκια, δεν ήταν σπυράκια, ήταν σημάδια. Πήγα την επόμενη ημέρα. Αν μπορείς να διορθώσεις κάτι που δεν σου αρέσει και εξακολουθήσεις να είσαι εσύ, γιατί πρέπει να αναγνωρίζεσαι, είναι πολύ βασικό, να το κάνεις. Δεν ένιωθα ωραία γιατί είχα τη σημάδια».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τομ Χάρντι απολύθηκε από τη σειρά της Paramount+ «MobLand» μετά από «παραφωνίες» στα γυρίσματα

Ματ Ντέιμον: Τα δύσκολα γυρίσματα της «Οδύσσειας» στο Μαρόκο και ο θαυμασμός για τη Σαρλίζ Θερόν

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μού θυμίζει τον Φρανκ Σινάτρα και τον Έλβις Πρίσλεϊ» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ σαμποτάρουν τις διαπραγματεύσεις – Σενάρια για νέα κλιμάκωση, άλλαξε το πρόγραμμά του ο Τραμπ

britney-spears-new
LIFESTYLE

«Θρίλερ» με τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Η μητέρα μου σκότωσε ένα αγόρι και δεν τη συνέλαβαν», είπε στους αστυνομικούς

mikrolimano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Αυτός είναι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο διαβόητος κακοποιός «Τίτι» – Τα 4 ονόματα του και η απειλή με το όπλο

euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague Final Four Αθήνας: Ολυμπιακός vs Ρεάλ – Οι τελικοί από το 1995 στο 2026

flotila
ΕΛΛΑΔΑ

Global Sumud Flotilla: «Μακράν η πιο σοβαρή βία που έχουμε αντιμετωπίσει» – Τι λέει δικηγόρος της Adalah

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

giannakopoulos dimitris 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final Four: Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

akinita_golden_visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιοκτήτες στο στόχαστρο: Η ΑΑΔΕ στήνει ψηφιακό μάτι σε σπίτια, αγροτεμάχια και κενά ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 12:33
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ σαμποτάρουν τις διαπραγματεύσεις – Σενάρια για νέα κλιμάκωση, άλλαξε το πρόγραμμά του ο Τραμπ

britney-spears-new
LIFESTYLE

«Θρίλερ» με τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Η μητέρα μου σκότωσε ένα αγόρι και δεν τη συνέλαβαν», είπε στους αστυνομικούς

mikrolimano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρολίμανο: Αυτός είναι σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο διαβόητος κακοποιός «Τίτι» – Τα 4 ονόματα του και η απειλή με το όπλο

1 / 3