ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 12:31
23.05.2026 11:10

Κρήτη: «Πολύ κακοποιημένο το 3χρονο κορίτσι που νοσηλεύεται» – Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας (Video)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες γύρω από την υπόθεση της κακοποίησης του τρίχρονο παιδιού στην Κρήτη, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη της μητέρας του παιδιού, ενώ αναζητούν τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο. Πρόκειται για τον άνδρα που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.

Γιαννακός: Το παιδί φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από πολλαπλά χτυπήματα

Σταθερή αλλά σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση του 3χρονου παιδιού που νοσηλεύεται στην Κρήτη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο. Όπως ανέφερε, το παιδί φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που προκλήθηκαν από πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα του, κυρίως στο κεφάλι.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής του, στη συνέχεια διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κριθεί αναγκαία χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, με εισαγγελική εντολή διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χανίων και τρία ακόμη παιδιά της ίδιας οικογένειας, τα οποία επίσης φέρουν τραύματα, ωστόσο βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.

Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά.

Ωστόσο, κατά την εξέτασή του από τους γιατρούς, διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό κακοποίησης.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι το παιδί «περιγράφεται ως αρκετά κακοποιημένο με βάση τους θεράποντες ιατρούς», ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφηνιστεί, αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.

