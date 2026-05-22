ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 13:32
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

22.05.2026 13:23

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον – Τι εξετάζουν οι ειδικοί

Μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα στατιστικά στοιχεία για τη γεωγραφική κατανομή της νόσου Πάρκινσον στη χώρα μας, με τη Θεσσαλία να είναι στην κορυφή της λίστας με τις περιοχές που καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά νέων διαγνώσεων ετησίως. Συγκεκριμένα σε αυτήν την αγροτική περιοχή καταγράφονται περίπου 69 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους κάθε χρόνο.

Η έξαρση της νόσου στη Θεσσαλία δεν αφορά μόνο τις νέες διαγνώσεις, καθώς κατέχει την πρώτη θέση στην Ελλάδα τόσο σε συνολικό αριθμό νοσούντων όσο και σε ποσοστά θνησιμότητας από τη νόσο Πάρκινσον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτή η νευροεκφυλιστική νόσος συνδέεται με τη γεωργία, τις αγροτικές εργασίες και τα φυτοφάρμακα, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα την περιφερειακή αρχή.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας δήλωσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο πως θα υπάρξει εκτενής ενημέρωση του πληθυσμού με παρουσιάσεις στην περιοχή ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν υφίσταται μητρώο καταγραφής των περιστατικών, όταν στην χώρα εισάγονται παράνομα φυτοφάρμακα.

Από την πλευρά του ο Καθηγητής Νευρολογίας Ευθύμιος Δαρδιώτης ανέφερε πως απασχολεί ιδιαίτερα τη Θεσσαλία και την Λάρισα η Νόσος του Κινητικού Νευρώνα (MND), με συχνότερη μορφή την Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS) μια σπάνια, προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση.

«Η μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε μας λέει ακριβώς, που πρέπει να εντοπίσουμε την έρευνά μας και ποιες είναι οι παράμετροι.

Μιλάμε για το έδαφος, για το νερό που πίνουμε, πόσο κοντά είμαστε στο πράσινο, για την ατμοσφαιρική -περιβαλλοντική ρύπανση, τις βιομηχανικές εκθέσεις, την αγροτική δραστηριότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από μελέτες προηγούμενων ετών οι οποίες, όπως επισήμανε, επιβάλλεται να συνεχιστούν.

Πηγή: onlarissa.gr

