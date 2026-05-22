Η Citroën επαναφέρει στη ζωή έναν θρύλο με την επιστροφή του 2 CV!

«Η επανεφεύρεση του μελλοντικού 2 CV αποτελεί μια τεράστια πρόκληση και ευθύνη. Το αυθεντικό 2 CV δεν δημιουργήθηκε ποτέ με σκοπό να γίνει θρύλος. Έγινε, επειδή έδωσε στους ανθρώπους ελευθερία. Το νέο 2 CV θα συνεχίσει να εκφράζει αυτό ακριβώς το πνεύμα – όχι μέσα από τη νοσταλγία, αλλά επαναπροσδιορίζοντας την απλότητα και την προσβασιμότητά του για τον σημερινό κόσμο. Ηλεκτρικό. Ουσιαστικό. Προσιτό. Ανθρώπινο. Όπως το αυθεντικό μοντέλο εκδημοκράτισε κάποτε την κινητικότητα, έτσι και το νέο 2 CV θα επαναφέρει τη μαγεία της ηλεκτρικής μετακίνησης για μια νέα γενιά, μέσα από ένα ιδιαίτερα επιθυμητό μοντέλο. Η επιστροφή του 2 CV δεν είναι απλώς η επιστροφή ενός θρυλικού ονόματος. Είναι η επιστροφή μιας τολμηρής και αισιόδοξης ιδέας προόδου. Μιας βαθιά Citroën ιδέας».

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού FaSTLAne της Stellantis, η Citroën επιβεβαίωσε επίσημα την ένταξη ενός νέου μοντέλου στη γκάμα της, το οποίο θα αποτυπώνει το πνεύμα του θρυλικού 2 CV. Σχεδιασμένο για να κάνει την κινητικότητα προσβάσιμη σε όλους, το Citroën 2 CV άλλαξε την καθημερινότητα μέσα από μια φιλοσοφία βασισμένη στην απλότητα, την ευρηματικότητα και την άνεση. Σε έναν κόσμο που αναζητά και πάλι πιο προσιτές και ουσιαστικές λύσεις μετακίνησης, όλα όσα έκαναν το 2 CV μοναδικό μοιάζουν σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ. Με αυτό το νέο μοντέλο, η Citroën θα επαναπροσδιορίσει αυτή τη φιλοσοφία για μια νέα γενιά. Εμπνευσμένο από το πνεύμα της αυθεντικότητας -και όχι από τη νοσταλγία- το μελλοντικό όχημα θα ενσωματώνει τις θεμελιώδεις αξίες που χαρακτήριζαν πάντα το 2 CV: προσιτή τιμή, ελαφριά σχεδίαση, πρακτικότητα, ευελιξία και έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στον δρόμο.

Πιστή στο DNA της Citroën, η φιλοδοξία είναι ξεκάθαρη: να δημιουργήσει το εμβληματικό αυτοκίνητο του αύριο, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στην αρχική φιλοσοφία του TPV (Très Petite Voiture) που γέννησε το 2 CV. Γιατί η πραγματική καινοτομία δεν σημαίνει να προσθέτεις περισσότερα, αλλά να κάνεις τη ζωή καλύτερη, εστιάζοντας σε όσα έχουν πραγματικά σημασία.

Σχεδιασμένο για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης ηλεκτρικής κινητικότητας και των νέων αστικών κανονισμών, θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας προσιτών μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης χωρίς κανέναν συμβιβασμό σε επίπεδο προσωπικότητας ή επιθυμητού χαρακτήρα.

Χωρίς να χρειάζεται να περιμένει κανείς αυτό το νέο μοντέλο, το ë-C3 -και ιδιαίτερα η έκδοση με αυτονομία προσαρμοσμένη στις αστικές μετακινήσεις- προσφέρει ήδη σήμερα μια ουσιαστική απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις της κινητικότητας.

