Αντιπυρική περίοδος: Σύσκεψη Μητσοτάκη με Τουρνά για την προετοιμασία και τα μέσα

Με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να γίνει επισκόπηση της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο, καθώς και των μέσων για την πρόληψη των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, φέτος με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδους, το Πυροσβεστικό Σώμα αριθμεί 17.727 μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες, ενώ μέχρι το τέλος της ο αριθμός αυτός θα ανέλθει στους 18.804. Σημαντική ενίσχυση έχει επιτευχθεί και στον στόλο των οχημάτων, πλέον ανέρχονται σε 4.299.

Οι μονάδες των δασοκομάντος (ΕΜΟΔΕ), οι πρώτες έξι εκ των οποίων συγκροτήθηκαν το 2022, ανέρχονται πλέον σε 21 και φτάνουν τα 1.450 μέλη. Επιπλέον, το Πυροσβεστικό Σώμα θα ενισχυθεί για μία ακόμα χρονιά με προεγκατεστημένο προσωπικό από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Όσον αφορά στα drones, σημειώθηκε πως φέτος οι βάσεις ανέρχονται πλέον των 100 συν 3 Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων Drones, που μπορούν να πετάξουν ακόμα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες και είναι εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες.

Tα Εθνικά Εναέρια Μέσα παραμένουν στα 33 με τα Μισθωμένα Εναέρια Μέσα να αυξάνονται περαιτέρω κατά 2, φτάνοντας τα 51 και καθιστώντας μία συνολική δύναμη διαθέσιμων μέσων που θα κυμαίνεται μεταξύ 80 με 85 εναέρια μέσα σε ημερήσια βάση ανάλογα με τις διαθεσιμότητες.

Έμφαση δόθηκε στην πρόοδο του Προγράμματος Προστασίας Δασών Antinero, το οποίο για το 2026 περιλαμβάνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 82 εκατ. ευρώ, τα οποία προστίθενται στις παρεμβάσεις πρόληψης της περιόδου 2022–2025, διαμορφώνοντας συνολικό προϋπολογισμό δράσεων πρόληψης ύψους περίπου 667 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2022–2026.

Οι παρεμβάσεις αφορούν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, δημιουργία μικτών και στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών, δασικές υποδομές, υδατοδεξαμενές, καθώς και έργα προστασίας αρχαιολογικών χώρων και περιαστικών δασικών οικοσυστημάτων υψηλής επικινδυνότητας. Παρουσιάστηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής των έργων σε κρίσιμα περιαστικά δασικά οικοσυστήματα της χώρας, όπως ο Υμηττός, το Αιγάλεω–Ποικίλο και το Σέιχ Σου.

