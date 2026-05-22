Απορρίφθηκε με 155 «όχι» η πρόταση Εξεταστικής του ΠΑΣΟΚ – Απείχαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης πλην Πλεύσης που υπερψήφισε

Με 155 ψήφους – αυτές της πλειοψηφίας – απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, σε μια ψηφοφορία στην οποία ψήφισαν 161 βουλευτές, αυτοί της ΝΔ και οι 5 της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και ένας ανεξάρτητος. Ειδικότερα, στην ονομαστική ψηφοφορία υπήρξαν 6 «ναι», 155 «κατά» και κανένα «παρών».

Από τη Νέα Δημοκρατία απουσίαζε ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος, ενώ το 6ο «ναι» προέρχεται από τον ανεξάρτητο βουλευτή Νίκο Παπαδόπουλο.

Υπενθυμίζεται ότι από την συζήτηση και την ψηφοφορία, λόγω του «151» είχαν αποχωρήσει οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, της Νέας Αριστεράς και της Νίκης.

Πρώτος ανακοίνωσε την αποχώρηση του κόμματός του ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας «δε θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου που έστησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πρωταγωνιστή τον κ. Βορίδη». Την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν επίσης η Νέα Αριστερά και η Νίκη, ενώ αποχώρησαν και οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, παρά τις αποστάσεις που κράτησε ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη λογική των αποχωρήσεων. Ότι δεν αποχωρεί από τη συζήτηση η Πλεύση Ελευθερίας ανακοίνωσε ο Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως δεν θα διευκολύνει την Νέα Δημοκρατία και πως θα παραμείνει γιατί πρέπει «η φωνή της αντιπολίτευσης να ακούγεται».

Η απόφαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήρθε μετά την έγκριση από την πλειοψηφία του αιτήματος που έθεσε ο Μάκης Βορίδης με το καλημέρα της συνεδρίασης για έγκριση της πρότασης Εξεταστικής με αυξημένη πλειοψηφία και όχι με 120 βουλευτές, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο για το δικαίωμα της μειοψηφίας.

Ειδικότερα, η πλειοψηφία δια του Μάκη Βορίδη υποστήριξε πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ εμπίπτει ευθέως στις συνταγματικές εξαιρέσεις. Περαιτέρω, ο εισηγητής της ΝΔ επικαλούμενος τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις αλλά και τον ιδρυτικό νόμο της ΕΥΠ υποστήριξε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά ζήτημα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής επομένως δεν αρκεί το δικαίωμα της μειοψηφίας αλλά απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών.

Μετά από έναν κύκλο τοποθετήσεων επί του ζητήματος μεταξύ άλλων και των Ανδρουλάκη και Φάμελλου, η κυβερνητική πλειοψηφία ενέκρινε το 151, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ανακοινώνει ουσιαστικά με την τοποθέτησή του από βήματος ότι το ΠΑΣΟΚ αποχωρεί. Την αποχώρηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε από βήματος και ο Σωκράτης Φάμελλος

«Όταν αφορά ζήτημα εθνικής άμυνας ή εξεταστικής επιτροπής δεν αρκεί το δικαίωμα της μειοψηφίας, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Δύναται να συσταθεί εξεταστική, αλλά με την πλειοψηφία. Αν εμπίπτει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο εύρος της εθνικής άμυνας είναι προς διερεύνηση», είπε.

Το Σύνταγμα, πρόσθεσε, «θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας. Για να ελεγχθεί πιο το νόμιμο ή το παράνομο της ΕΥΠ εμπίπτει στον πυρήνα της υπηρεσίας» και άρα εμπίπτει στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική.

«Υποκρισία και φαυλότητα»

Ο Ν. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «υποκρισία και φαυλότητα», υπενθυμίζοντας ότι το ίδιο ακριβώς πλαίσιο είχε εφαρμοστεί και το 2022, όταν είχε συζητηθεί αντίστοιχο αίτημα εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις και τονίζοντας ότι τότε η διαδικασία προχώρησε με όριο 120 ψήφων και όχι 151, παρά το γεγονός ότι ίσχυε ο ίδιος νόμος για την ΕΥΠ, ενώ υπενθύμισε πως προεδρεύων ήταν ο σημερινός πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

«Άλλαξε το Σύνταγμα από το 2022 μέχρι σήμερα; Άλλαξε ο κανονισμός της Βουλής; Άλλαξε ο νόμος για την ΕΥΠ; Όχι. Τι άλλαξε;» διερωτήθηκε, για να προσθέσει ότι στο μεταξύ «μεσολάβησε ένα δικαστήριο που έκανε αυτό που αρνηθήκατε να κάνετε εσείς», ενώ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ζωντανά στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων https://t.co/q30tLbJhBP May 22, 2026

«Ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ σήμερα και να μην αφήνει στη θέση του τον κύριο Βορίδη», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να μιλά για ζητήματα εθνικής ασφάλειας όταν – όπως είπε – «δεν επιτρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών ακόμη και εις βάρος αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων», ενώ αναφέρθηκε και στον πρόσφατο διάλογό του με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, σημειώνοντας ότι ο ίδιος ρώτησε ευθέως γιατί παρακολουθούνταν και – όπως είπε – έλαβε την απάντηση «δεν ξέρω».

«Τέσσερα χρόνια λέγατε ότι δεν πάω στην ΕΥΠ γιατί φοβάμαι να ενημερωθώ και τελικά ο άνθρωπος που θα με ενημέρωνε δεν ήξερε τίποτα να μου πει», τόνισε, κατηγορώντας βουλευτές της ΝΔ ότι τον στοχοποιούσαν πολιτικά για την υπόθεση. «Ντροπή για εσάς και πάνω από όλα για αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη» είπε σε πολύ υψηλούς τόνους.

Αναφερόμενος πιο προσωπικά, σημείωσε «περίμενα να είστε λίγο ταπεινοί και να μη βγαίνετε στα κανάλια να λέτε ότι αποκάλυψα εθνικά μυστικά. Ήταν κρατικό μυστικό η απάντηση του κ. Δεμίρη σε μένα; Τον ρώτησα τον κ. Δεμίρη γιατί με παρακολουθήσετε και μου είπε δεν ξέρω. Ντροπή στους βουλευτές της ΝΔ που έλεγαν στα κανάλια ότι δεν πάω να ενημερωθώ γιατί φοβάμαι».

Το έχουμε εξαντλήσει το θέμα λέει ο Βορίδης

Απαντώντας στο ζήτημα περί αντίφασης με το 2022 που έθεσε εκτός από τον Ανδρουλάκη, ο Φάμελλος και άλλοι, ο Μάκης Βορίδης, είπε ουσιαστικά ότι τότε η ΝΔ ήθελε τη διερεύνηση, ενώ τώρα έχουν μεσολαβήσει νέα δεδομένα, δηλαδή αποφάσεις της δικαιοσύνης. Τότε, είπε το ζήτημα ήταν «ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτε άλλο μέχρι τώρα». Στο ερώτημα τι άλλαξε τώρα, είπε πως έχει διενεργηθεί μια Εξεταστική, «έχουν επιληφθεί τα όργανα της δικαιοσύνης, έχει υπάρξει απόφαση πρωτόδικη που έχει καταδικάσει ιδιώτες, δύο διατάξεις ανωτάτων Εισαγγελέων του Αρείου Πάγου που λένε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση του λογισμικού με οποιαδήποτε υπηρεσία», τρεις συνεδριάσεις της Θεσμών και διαφάνειας. «Το νεότερο στοιχείο που θέλουν να εξετάσουν» είπε για την αντιπολίτευση, «είναι η συνέντευξη που έδωσε ένας καταδικασμένος». Μάλιστα εξέπεμψε αίσθημα δυσφορίας λέγοντας για την αντιπολίτευση που επιμένει στο να γίνει Εξεταστική «μας τρώτε το χρόνο».

Ανδρουλάκης: Μετακινείτε τα γκολποστ όπως βολεύει

Ακολούθησε η κύρια ομιλία Ανδρουλάκη από το βήμα ο οποίος σημείωσε:

«Σήμερα είχαμε μια κυνική ομολογία από τον κ. Βορίδη που είπε κάτι πολύ απλό, δεν αλλάξανε οι νόμοι, το σύνταγμα ή ο κανονισμός, άλλαξε η βούλησή μας, δε θέλουμε τώρα να γίνει εξεταστική επιτροπή, παίρνουμε τα γκολποστ από εκεί που τα είχαμε τοποθετήσει το 2022 και τα πάμε κάπου αλλού, στα μέτρα μας». Μίλησε για «φόβο» και «ανασφάλεια» μπροστά σε μια υπόθεση που αγγίζει τον πρωθυπουργό και το Μέγαρο Μαξίμου.

«Δε θα νομιμοποιήσουμε το σημερινό θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κ. Βορίδη», διεμήνυσε κλείνοντας και πρόσθεσε πως «Η δημοκρατία θα νικήσει και η παράταξη της ΝΔ που θα θυμίζει τις χειρότερες εποχές της δεξιάς θα ηττηθεί».

Προηγουμένως, επιχειρηματολόγησε για το ότι δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας, δεν απειλείται η εθνική ασφάλεια είπε, «το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του κ. Μητσοτάκη».

Κουτσούμπας: Απίστευτο σήριαλ συγκάλυψης – δε νομιμοποιούμε την παράνομη διαδικασία

Περί «απαράδεκτης» και «παράνομης» διαδικασίας που δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει το ΚΚΕ, είπε από το βήμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ανακοινώνοντας, το κόμμα του αποχωρεί και από τη συζήτηση και από την ψηφοφορία.

«Η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση» είπε ειρωνικά ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, προσθέτοντας «είμαστε μάρτυρες ενός απίστευτου σήριαλ συγκάλυψης». «Ό,τι και να πείτε δε μπορεί να πειστεί κανένας ότι η υπόθεση των υποκλοπών ήταν υπόθεση κάποιων ιδιωτών» τόνισε, «που τυχαίνει το 1/3 των στόχων τους να ταυτίστηκε με τους στόχους της ΕΥΠ» και «που τυχαίνει να περιλαμβάνουν δημόσια πρόσωπα, πολιτικούς, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους, αξιωματούχους».

Όσο για το τι άλλαξε από το 2022 και ο δημήτρης Κουτσούμπας όπως και οι προηγούμενοι αρχηγοί υποστήριξε πως αυτό προστέθηκαν «σημαντικά αδιάσειστα στοιχεία τα οποία ο διορισμένος από εσάς Εισαγγελέας -ο ίδιος που έστελνε παραγγελίες για διώξεις των αγροτών που αγωνίζονταν- δεν αξιολόγησε ως σημαντικά, ώστε να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, όπως ζητούσε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Κι εσείς του δώσατε πλήρη κάλυψη σε αυτό».

Πέρκα: «Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και θεσμική εκτροπή»

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα σημείωσε πως ακυρώνεται στην πράξη το πνεύμα του Συντάγματος για το δικαίωμα της μειοψηφίας. Τόνισε πως «η εθνική ασφάλεια είναι διακριτός όρος από την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική», επομένως «αφού δεν περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα αποτελεί καταχρηστική ερμηνεία η ταύτισή τους». Διερωτήθηκε αν με τα περί ασφάλειας η κυβερνητική πλειοψηφία παραδέχεται υπόθεση κατασκοπείας, και διαφωνεί με την απόφαση Τζαβέλλα, προσθέτοντας πως σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να ψηφίσει την Εξεταστική. Υπογράμμισε πως σε κάθε περίπτωση «ό,τι δεν έκανε ο Εισαγγελέας, έπρεπε να το κάνει η Βουλή» και να διερευνήσει την υπόθεση. Σημείωσε ότι θα πρέπει στο τέλος της διαδρομής να αποδοθούν ευθύνες και κατέληξε λέγοντας «δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και τη θεσμική εκτροπή και θα έχετε να λογοδοτήσετε στην Ιστορία».

Κωνσταντοπούλου: «Σφετερισμός της εξουσίας από το παρακράτος Μητσοτάκη»

«Για σφετερισμό της εξουσίας που πηγάζει από το λαό» έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ομιλία της λέγοντας πως αυτόν τον χαρακτήρα έχει η σημερινή «απόπειρα του παρακράτους Μητσοτάκη να μπαζώσουν βίαια μια κοινοβουλευτική διαδικασία κορυφαία και με τη βία των νοσταλγών της χούντας, των νοσταλγών του ολοκαυτώματος, των παιδιών των χουντικών να επιβάλουν μέσα στη βουλή την εξουσία τους». «Απέναντι σε αυτή τη βία εμείς έχουμε υποχρέωση να αντισταθούμε» είπε και ανακοίνωσε πως η Πλεύση Ελευθερίας δεν αποχωρεί.

«Δε θα σας διευκολύνουμε, δε θα αποχωρήσουμε, θα είμαστε εδώ για να ακούγεται η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή, γιατί αυτή την εντολή μας έδωσε ο ελληνικός λαός και οι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται για να ακούγεται άλλη φωνή στην μονοκρατορία σας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης από τη Λευκωσία: «Ελλάδα και Κύπρος στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων»

Αραμπατζή: Δεν υπάρχει ούτε μια πράξη μου που να συνιστά αδίκημα

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ με σφήνα Κωνσταντοπούλου