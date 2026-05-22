ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 17:35
Ανδρέας Λοβέρδος: Η Καρυστιανού που «απευθύνθηκε σε ψεκασμένους», ο Τσίπρας που «δεν είναι ίδιος» και ο Σαμαράς που «σέβομαι και τιμώ»

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος, αναφερόμενος στις εξελίξεις που διαδραματίζονται στη Βουλή, σχετικά με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ζήτημα των υποκλοπών, για την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και για τα νέα κόμματα της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα.

Σχολιάζοντας τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Λοβέρδος μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, αρχικά την καλωσόρισε και επίσημα στο πολιτικό σκηνικό, ωστόσο εξέφρασε την άποψη πως ο πολιτικός λόγος της απευθυνόταν σε «ψευκασμένους». Ήταν λόγος που αναφερόταν σε μνημόνια, εμβόλια και εθνικά. Κλασικός πολιτικός λόγος που απευθύνεται σε «ψεκασμένους», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Λοβέρδος.

Συνεχίζοντας, και εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Λοβέρδος ξεκαθάρισε πως ο πολιτικός λόγος του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ίδιος με αυτόν της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ πρόσθεσε πως έχοντας φτάσει στον 4ο χρόνο της κυβερνητικής θητείας της ΝΔ, οι προβλέψεις και οι δημοσκοπήσεις θα είναι πιο έγκυρες, όταν πια θα έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα δύο νέα κόμματα. «Δεν θα μιλάμε για ενδεχόμενα και δυνητική ψήφο», διευκρίνισε ο πρώην υπουργός και στέλεχος της ΝΔ. Επίσης, ανέφερε πως όποιος ιδρύει νέο κόμμα, τότε θα πρέπει να σκέφτεται και το ενδεχόμενο να προκύψει και 2η εκλογική αναμέτρηση. Ο ίδιος, πάντως, δήλωσε έτοιμος για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, γνωστοποιώντας πως θα θέσει υποψηφιότητα στον Νότιο Τομέα της Αθήνας, έχοντας μάλιστα ήδη ανοίξει και τα γραφεία του.

Κληθείς να σχολιάσει, μεταξύ άλλων, την αιχμηρή παρέμβαση που πραγματοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς νωρίτερα στη Βουλή, ο κ. Λοβέρδος απέφυγε να κάνει το οποιοδήποτε σχόλιο, αλλά παραδέχτηκε πως άκουσε όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός. «Ήμουν υπουργός του κυρίου Σαμαρά, ήμουν διωκόμενος μαζί του. Τον αγαπώ και δεν μπορώ να βρεθώ απέναντί του. Είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Είναι πρώην πρωθυπουργός και πολιτική προσωπικότητα. Τον σέβομαι και τον τιμώ», συνέχισε.

