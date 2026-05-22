Υποκλοπές – Σαμαράς: Ολομέτωπη επίθεση στον Μητσοτάκη, «πόσο ακόμα θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από τη ΝΔ;»

Επίθεση εφ’ όλης της ύλης στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σε πρώτη φάση ο Α. Σαμαράς αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά και στο επίμαχο νομοθέτημα που προωθείται στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, προκειμένου να θεσμοθετήσει την «Γαλάζια Πατρίδα», υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία εφαρμόζει στην πράξη «αναθεωρητική στρατηγική» στο Αιγαίο, τη Θράκη και την Ανατολική Μεσόγειο, κάνοντας λόγο για υλοποίηση της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας» και προειδοποιώντας ότι η πολιτική κατευνασμού «οδηγεί σε διαρκή κλιμάκωση των διεκδικήσεων».

Όπως ανέφερε, κάθε ελληνική υποχώρηση συνοδεύεται από νέα τουρκικά αιτήματα, ενώ προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο «θερμού επεισοδίου». Επίσης, έκανε λόγο για «επικοινωνιακά ήρεμα νερά» και χαρακτήρισε λανθασμένες επιλογές τη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων, μεταξύ των οποίων το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ άσκησε κριτική σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών (ανέφερε ονομαστικά τον Γιώργο Γεραπετρίτη), σημειώνοντας ότι συνιστούν – όπως είπε – έμμεση παραδοχή αποτυχίας της ακολουθούμενης στρατηγικής.

Όσον αφορά στην υπόθεση των υποκλοπών, ο πρώην πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ, για το τριψήφιο τηλέφωνο που θα χτυπήσει στις 3 το πρωί, διερωτήθηκε αν «χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πουν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία ενόπλων δυνάμεων και εμένα; Τι έκανε;». Επίσης, διερωτήθηκε πώς γίνεται τέσσερις ιδιώτες να παρακολουθούν τους πάντες, πώς επελέγησαν ποι στόχοι και αν το υλικό των υποκλοπών μπορεί να βρίσκεται σε ξένα χέρια.

«Δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη όταν δεν υπάρχει πλήρης διερεύνηση», τόνισε και διερωτήθηκε «πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη ΝΔ; Τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης; Είμαι εδώ στη Βουλή από το 1977. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος απ’ τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως κι ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμανλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του». τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Η ιστορία της ΝΔ από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τον οποίον υπηρέτησα από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πυξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να ‘ναι. Ένα συνονθύλευμα που δοκιμάζει τη δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα», τόνισε.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα «δεν είναι ιδιοκτησία κανενός», τονίζοντας ότι η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται ανεξαρτήτως πολιτικών προσώπων, με σεβασμό – όπως είπε – στους θεσμούς και στην ιστορική της συνέχεια. «Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο. Είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Κι όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Κι οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς», κατέληξε.

Απάντηση Βορίδη

Εν μέσω των πυρών των κομμάτων της αντιπολίτευσης που το ένα μετά το άλλο ανακοίνωναν την αποχώρησή τους από τη διαδικασία μετά την απόφαση της πλειοψηφίας να επιβάλει το «151», απορρίπτοντας ουσιαστικά την Εξεταστική, ο Μάκης Βορίδης πήρε τον λόγο για να απαντήσει στον Αντώνη Σαμαρά ο οποίος από το βήμα δεν αναφέρθηκε μόνο στις υποκλοπές αλλά και στα ελληνοτουρκικά.

Σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, όπου ο πρώην πρωθυπουργός εκτόξευσε βολές περί «κατευνασμού», ο εισηγητής της ΝΔ, απάντησε επιχειρώντας να αντικρούσει αυτές τις κατηγορίες.

«Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει κάνει επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, που έχει κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ. Είναι αυτή που για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά έχει στείλει δυνάμεις να υπερασπιστούν την Κύπρο και έχει συνάψει στρατιωτικές συμμαχίες με αμυντικό προσανατολισμό, όπως με τη Γαλλία», σημείωσε.

Υποστήριξε πως «οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από πολιτική κατευνασμού» αλλά «από μια ενεργητική πολιτική που πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία και όχι το αντίθετο». Διερωτήθηκε δε «γιατί δεν τα είχε κάνει άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν;».

Κλείνοντας, επικαλέστηκε τις διαδοχικές εκλογικές νίκες της ΝΔ, όπως και τις δημοσκοπικές της επιδόσεις. «Γιατί έχει πάρει δύο φορές 41% και μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης εξακολουθεί να προηγείται 12-15 μονάδες από τον δεύτερο; Πότε έχει ξαναγίνει αυτό;», διερωτήθηκε, καλώντας τον πρώην πρωθυπουργό να αποφύγει το μηδενισμό.

