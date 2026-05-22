Περισσότεροι από 500 Γροιλανδοί συγκεντρώθηκαν αργά χθες, Πέμπτη, το απόγευμα μετά τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του αμερικανικού προξενείου στη Νουούκ για να διαμαρτυρηθούν κατά των προσπαθειών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πάρει τον έλεγχο αυτού του αυτόνομου εδάφους της Δανίας, δήλωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Γροιλανδίας και πλακάτ με συνθήματα όπως “We are not for sale” («Δεν είμαστε προς πώληση») και “Make America Go Away!” («Κάντε την Αμερική να φύγει»).

Greenlanders took to the streets of the capital in protest against the official opening of the new US consulate, chanting "Greenland for Greenlanders" pic.twitter.com/4DarQjJFgN — The World Time (@MuzamilK9865) May 22, 2026

«Asu (στοπ στα γροιλανδικά) USA», ήταν ένα ακόμα μήνυμα. Οι διαδηλωτές γύρισαν την πλάτη τους στο προξενείο και τήρησαν δύο λεπτών σιγή για να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους προς τις ΗΠΑ.

Οι νέοι χώροι, στο κέντρο της πρωτεύουσας του αρκτικού νησιού, είχαν εγκαινιαστεί λίγο νωρίτερα παρουσία του πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Δανία Κένεθ Χάουερι.

«Ο πρόεδρος έχει αποκλείσει τη χρήση βίας. Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι μια απόφαση που οι ίδιοι οι Γροιλανδοί πρέπει να λάβουν», δήλωσε ο πρεσβευτής στα εγκαίνια, σύμφωνα με το γροιλανδικό δίκτυο KNR.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν αρνήθηκε να συμμετάσχει στην εκδήλωση των εγκαινίων.

Στην αρχή της εβδομάδας είχε συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ για τη Γροιλανδία Τζεφ Λάντρι, που πήγε στη Νουούκ χωρίς πρόσκληση, πέντε μήνες μετά τον διορισμό του.

Ο Λάντρι είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο προχθές, Τετάρτη, ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ενισχύσουν την παρουσία τους στο αυτόνομο αυτό έδαφος της Δανίας.

«Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα οι ΗΠΑ να αφήσουν ξανά το αποτύπωμά τους στη Γροιλανδία», δήλωσε ο Τζεφ Λάντρι στο AFP. «Η Γροιλανδία έχει ανάγκη τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ελέγχουν τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, σημειώνοντας πως σε διαφορετική περίπτωση το νησί κινδυνεύει να πέσει στα χέρια της Κίνας ή της Ρωσίας.

Διαβάστε επίσης:

Ψάχνουν τις διατυπώσεις για συμφωνία Ιράν και ΗΠΑ – Συνομιλίες Αραγτσί με Πακιστανό αξιωματούχο, «βελτίωση» βλέπει ο Ρούμπιο



Η βρετανική αστυνομία ερευνά τον πρώην πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλικά αδικήματα

Ιταλία: Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο ιδρυτής του κινήματος «Slow Food» Κάρλο Πετρίνι