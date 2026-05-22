Με το Πακιστάν να συνεχίζει τον διαμεσολαβητικό του ρόλο, ΗΠΑ και Ιράν ψάχνουν να βρουν πως θα καταλήξουν σε μια συμφωνία για κατάπαυση πυρός.

Ο Αμπάς Αραγτσί είχε συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν Μοχσίν Ναβί, όπου εξέτασαν ένα προς ένα τα σημεία των τελευταίων προτάσεων των δύο εμπλεκόμενων χωρών, προμειμένου να βρεθεί ένα κοινό έδαφος που θα αφήσει Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ευχαριστημένους.

Χθες ιρανικά Μέσα ανέφεραν ότι υπάρχει ένα έτοιμο προσύμφωνο μεταξύ των δύο κρατών στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το ακανθώδες ζήτημα του ουρανίου, στο οποίο η Τεχεράνη έχει βάλει κόκκινη γραμμή.

Η κυβέρνηση μέσω αξιωματούχου αργότερα είπε πως δεν υπάρχει συμφωνία, ωστόσο έχουν καλυφθεί ορισμένες διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των δύο πλευρών.

Πέρα από την διαφωνία στο ουράνιο, υπάρχει διαφωνία και στο θέμα των Στενών του Ορμούζ όπου οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν και να μην υπάρχουν διόδια, με το Ιράν να είναι υπέρ του ανοίγματος, αλλά σύμφωνα με διάφορα Μέσα, ψάχνει τρόπους ώστε να «νομιμοποιήσει» τα διόδια διέλευσης. Γι’ αυτό και αξιωματούχοι συναντήθηκαν με κυβερνητικά στελέχη του Ομάν.

Ρούμπιο: Έχουμε μικρή βελτίωση

Ο Μάρκο Ρούμπιο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, επιβεβαίωσε πως υπάρχει μία «σχετική πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Τόνισε ωστόσο ότι δεν θέλει να υπερβάλει σχετικά με την εξέλιξη των συνομιλιών.

«Υπάρχει μια μικρή κινητικότητα και αυτό είναι θετικό. Τα θεμελιώδη ζητήματα παραμένουν τα ίδια: το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Διαβάστε επίσης

Η βρετανική αστυνομία ερευνά τον πρώην πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλικά αδικήματα

Ιταλία: Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο ιδρυτής του κινήματος «Slow Food» Κάρλο Πετρίνι

Ελιγμοί και μπλόφες Ερντογάν: Το νομοθέτημα της Άγκυρας δεν περιλαμβάνει «γκρίζες ζώνες» και «Γαλάζια Πατρίδα» – Το πραγματικό μήνυμα