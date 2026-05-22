Νέο θρίλερ στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν: Διαψεύδει τα περί προσχεδίου συμφωνίας η Τεχεράνη – Ουράνιο και Ορμούζ τα «αγκάθια»

Οι επαφές ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν εξελίσσονται σε θρίλερ για γερά νεύρα, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε μια κατ’ αρχήν προσέγγιση, αλλά χωρίς να έχει κλείσει ακόμη καμία τελική συμφωνία. Το Στενό του Ορμούζ και το ιρανικό ουράνιο εξακολουθούν να αποτελούν τα βασικά σημεία τριβής, σε ένα παρατεταμένο διπλωματικό «παζάρι» υψηλής έντασης.

Ανώτερη ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters ανέφερε ότι «οι διαφορές έχουν περιοριστεί», διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν υπάρχει ακόμη οριστική κατάληξη, ενώ διέψευσε ρεπορτάζ ιρανικών Μέσων που έκαναν λόγο για συμφωνία επί προσχεδίου μεταξύ των δύο πλευρών.

Την ίδια ώρα, το Al Arabiya, επικαλούμενο υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετέδωσε ότι η τελική απόφαση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν να μην παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντίστοιχη εικόνα είχε μεταδώσει νωρίτερα και το Reuters, επικαλούμενο δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης έχει δώσει εντολή τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου να παραμείνουν εντός ιρανικού εδάφους.

Εντατική διπλωματία και παρεμβάσεις διαμεσολαβητών

Την ίδια στιγμή, το Al Jazeera μεταδίδει ότι εντείνονται οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες στην Τεχεράνη με τη συμμετοχή ανώτατων αξιωματούχων από το Πακιστάν, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί νέα κλιμάκωση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το δίκτυο, ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών, Μοχσίν Νακβί, βρίσκεται για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα στο Ιράν, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση των διπλωματικών διεργασιών.

Ιρανός ανώτατος αξιωματούχος που μίλησε στο ίδιο Μέσο υποστήριξε ότι οι συνομιλίες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία και πως ήδη διαμορφώνεται σχετικό κείμενο, ενώ άλλη πηγή εμφανίστηκε πιο επιφυλακτική, τονίζοντας ότι παραμένει πρόωρο να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά της Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο για «ορισμένα θετικά σημάδια» ως προς την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με τη συμβολή Πακιστανών διαμεσολαβητών που έχουν μεταβεί στην Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε εμφανιστεί αισιόδοξος για την έκβαση των συνομιλιών, προχώρησε την Πέμπτη, 21/5, σε πιο αυστηρή τοποθέτηση, δηλώνοντας ότι δεν θα αποδεχθεί οποιοδήποτε καθεστώς ελέγχου στο Ορμούζ, ενώ επανέλαβε την αμετακίνητη θέση του για το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου και του πυρηνικού προγράμματος.

«Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλούνται αμερικανικές πηγές, το Ιράν διαθέτει περίπου 900 λίβρες υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ποσότητα την οποία ο Τραμπ υποστήριξε ότι είχε ήδη θαφτεί έπειτα από αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ πριν από περίπου έναν χρόνο. Η ανάκτηση του συγκεκριμένου αποθέματος παραμένει κομβικό σημείο στη στρατηγική της Ουάσινγκτον, με βασικό στόχο τον περιορισμό της ικανότητας της Τεχεράνης να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

