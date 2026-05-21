Κούβα: Οι ΗΠΑ μιλούν για μικρές πιθανότητες συμφωνίας, η Αβάνα καταγγέλλει απειλή επίθεσης

Νέα σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κούβας προκαλεί η απαγγελία κατηγοριών για φόνο σε βάρος του 94χρονου πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, με αφορμή την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών από κουβανικά μαχητικά το 1996.

Η εξέλιξη τροφοδοτεί σενάρια ότι η Αβάνα μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επόμενης προσπάθειας της Ουάσιγκτον για «αλλαγή καθεστώτος», την ώρα που οι αμερικανικές πιέσεις έχουν οδηγήσει την Κούβα σε σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και ενέργειας.

Κατηγορίες για φόνο και σενάρια επέμβασης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Τετάρτη την απαγγελία κατηγοριών για φόνο σε βάρος του Ραούλ Κάστρο, πρώην προέδρου της Κούβας, σηματοδοτώντας νέο ιστορικό χαμηλό στις σχέσεις των δύο μακροχρόνιων αντιπάλων του Ψυχρού Πολέμου.

Οι κατηγορίες συνδέονται με την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών από κουβανικά μαχητικά το 1996. Η εξέλιξη προκάλεσε αμέσως εικασίες ότι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιχειρήσουν τη σύλληψη του Κάστρο και τη μεταφορά του σε αμερικανικό δικαστήριο.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θεωρείται χωρίς προηγούμενο. Τον Ιανουάριο, Αμερικανοί κομάντος πραγματοποίησαν ταχύτατη επιχείρηση στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, επί χρόνια συμμάχου της Κούβας, και τη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα.

Αντίστοιχα, το 1989, η πολύ μεγαλύτερης κλίμακας επιχείρηση «Just Cause» οδήγησε στην εισβολή χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών στον Παναμά, με στόχο την ανατροπή και σύλληψη του τότε ηγέτη της χώρας, Μανουέλ Νοριέγκα.

Τραμπ: Δεν θα γίνει ανεκτό ένα «κράτος-παρίας» κοντά στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως δεν θα χρειαστεί «κλιμάκωση». Παράλληλα, όμως, ο Λευκός Οίκος έχει διαμηνύσει ότι δεν θα ανεχθεί ένα «κράτος-παρίας» σε απόσταση 90 μιλίων, δηλαδή 144 χιλιομέτρων, από τις αμερικανικές ακτές.

Το τι θα ακολουθήσει παραμένει αβέβαιο. Τα πιθανά σενάρια περιλαμβάνουν οικονομική κατάρρευση, εσωτερική αναταραχή ή ακόμη και αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, την ίδια ώρα, αυξάνουν σταθερά τις δημόσιες εκκλήσεις για τερματισμό της 66χρονης κομμουνιστικής διακυβέρνησης στην Κούβα, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εφαρμόζει εκστρατεία μέγιστης πίεσης.

Η εκστρατεία αυτή έχει συμβάλει στις σοβαρότερες ελλείψεις καυσίμων και ενέργειας που έχει αντιμετωπίσει η Κούβα εδώ και δεκαετίες.

«Να μη βγάλουμε τίποτα από το τραπέζι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να απαντήσει ευθέως στο ερώτημα αν εξετάζει επιχείρηση αντίστοιχη με εκείνη που έγινε στη Βενεζουέλα για τον Μαδούρο.

Ωστόσο, αρκετοί Αμερικανοί νομοθέτες έχουν ζητήσει ανοιχτά να πραγματοποιηθεί παρόμοια αποστολή στην Κούβα.

«Δεν θα πρέπει να βγάλουμε τίποτα από το τραπέζι», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο γερουσιαστής της Φλόριντα, Ρικ Σκοτ. «Το ίδιο πράγμα που συνέβη στον Μαδούρο πρέπει να συμβεί και στον Ραούλ Κάστρο».

Οι κίνδυνοι μιας επιχείρησης σύλληψης

Ειδικοί εκτιμούν ότι, από στρατιωτικής άποψης, μια επιχείρηση σύλληψης του Ραούλ Κάστρο είναι εφικτή. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι θα συνοδευόταν από σημαντικούς κινδύνους και επιπλοκές, μεταξύ άλλων λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και της πιθανότητας αντίστασης.

«Κατά κάποιον τρόπο μπορεί να είναι πιο εύκολο να τον απομακρύνουν», δήλωσε ο Άνταμ Άιζακσον, ειδικός σε ζητήματα της περιοχής στο «Washington Office on Latin America», μη κυβερνητική οργάνωση. «Η συμβολική του αξία σημαίνει ότι φρουρείται πολύ αυστηρά, αλλά είναι σίγουρα δυνατό».

Ο ίδιος, πάντως, σημείωσε ότι η απομάκρυνση του Κάστρο, ο οποίος παραιτήθηκε από την προεδρία το 2018, ενδέχεται να μην έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη δομή εξουσίας της Κούβας, όπου θεωρείται εδώ και χρόνια περισσότερο επιδραστική συμβολική μορφή.

«Δεν νομίζω ότι θα επηρέαζε πλέον πολύ τη δομή εξουσίας στην Κούβα. Είναι 94 ετών», είπε ο Άιζακσον. «Η δυναστεία της οικογένειας Κάστρο είναι επιδραστική, αλλά δεν είναι κεντρική σε αυτό που έχτισαν».

«Αλλά για λόγους εσωτερικής πολιτικής, πιθανότατα θα ήταν ένα πλήγμα», πρόσθεσε. «Θα ήθελαν πολύ να ταπεινώσουν τους Κάστρο και να βάλουν έναν από τους αρχικούς επαναστάτες του 1959 πίσω από τα κάγκελα. Όμως η στρατηγική αξία αυτού είναι αμφίβολη».

Η απάντηση της Αβάνας

Ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας, Μπρούνο Ροδρίγκες, κατηγόρησε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ότι υποκινεί στρατιωτική επίθεση εναντίον της Κούβας, χαρακτηρίζοντας ψευδώς τη χώρα ως κράτος που υποστηρίζει την τρομοκρατία.

«Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ψεύδεται για άλλη μια φορά προκειμένου να υποκινήσει μια στρατιωτική επίθεση που θα είχε ως αποτέλεσμα να χυθεί κουβανικό και αμερικανικό αίμα», δήλωσε ο Ροδρίγκες.

Ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι προκαλεί σκόπιμα οικονομική κατάρρευση και κοινωνική απόγνωση στη χώρα του.

Ρούμπιο: Μικρές οι πιθανότητες διαπραγματευτικής λύσης

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κούβας δεν είναι μεγάλη αυτήν τη στιγμή, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την εκστρατεία πίεσης στην κομμουνιστική κυβέρνηση της χώρας.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτιμούν πάντοτε μια λύση που θα προκύψει μέσω διαπραγματεύσεων.

«Αυτή παραμένει η προτίμησή μας όσον αφορά την Κούβα», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Απλώς είμαι ειλικρινής μαζί σας, ξέρετε, η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, δεδομένου με ποιον έχουμε να κάνουμε αυτήν τη στιγμή, δεν είναι μεγάλη. Αλλά αν αλλάξουν γνώμη, ξέρετε, είμαστε εδώ. Και εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε».

Ανθρωπιστική βοήθεια 100 εκατ. δολαρίων

Ο Ρούμπιο δήλωσε ακόμη ότι η Κούβα αποδέχθηκε την προσφορά των Ηνωμένων Πολιτειών για ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση για «αλλαγή καθεστώτος» στην Κούβα, όπου οι κομμουνιστές βρίσκονται στην εξουσία από τότε που ο Φιντέλ Κάστρο ηγήθηκε της επανάστασης του 1959.

Ο Ρούμπιο αρνήθηκε, πάντως, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν «οικοδόμηση κράτους».

«Δεν πρόκειται για οικοδόμηση κράτους», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προτού αναχωρήσει για τη σύνοδο υπουργών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία. «Αντιμετωπίζουμε ένα ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Διαβάστε επίσης:

Το Βερολίνο διεκδικεί τη διοργάνωση των Ολυμπιακών για την 100ή επέτειο των Αγώνων του 1936 που διοργάνωσαν οι Ναζί

Ιρανικά ΜΜΕ: Οριστικοποιήθηκε το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – Ελευθερία ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ και σταδιακή άρση των κυρώσεων

Al Jazeera: Πώς το βίντεο του Μπεν Γκβιρ με τον εξευτελισμό των ακτιβιστών διέλυσε την πανάκριβη καμπάνια «Hasbara» του Ισραήλ