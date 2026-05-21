Ιρανικά ΜΜΕ: Οριστικοποιήθηκε το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – Ελευθερία ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ και σταδιακή άρση των κυρώσεων

Το τελικό προσχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν έχει επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδουν, η συμφωνία θα περιλαμβάνει άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός, δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές να αποφύγουν τη στοχοποίηση υποδομών και εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ στο πλαίσιο ενός κοινού μηχανισμού παρακολούθησης.

Το προσχέδιο φέρεται επίσης να περιγράφει μια σταδιακή άρση των κυρώσεων που συνδέονται με τη συμμόρφωση του Ιράν, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τα ανεπίλυτα ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός επτά ημερών.

