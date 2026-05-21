ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 23:08
21.05.2026 20:58

Μητσοτάκης από τον Μυστρά: Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος (Video)

«Ο Μυστράς δεν είναι μόνο ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά και το σημείο όπου το λυκόφως το Βυζαντίου συνάντησε την αυγή της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας. Εδώ άνοιξε τον 13ο αιώνα διάλογος μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, που στην πραγματικότητα δεν σταμάτησε ποτέ. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα σταματήσει ποτέ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μυστρά και των Μουσειακών Εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών.

«Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Στέκεται ισότιμα δίπλα στην ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ικανότητας, στην οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Τη στρατηγική αυτή την υπηρετούμε με προσήλωση με πράξεις εδώ και 7 χρόνια. Να συγχαρώ προσωπικά τη Λίνα Μενδώνη που, όχι άδικα, κρατά εδώ και 7 χρόνια το ίδιο χαρτοφυλάκιο, καθώς αυτός είναι ο 30ός νέος χώρος τον οποίο παραδίδουμε στο κοινό από το 2019. Επειδή έχω συμμετάσχει σε πολλές τέτοιες τελετές εγκαινίων, σπανίως έχω δει την υπουργό τόσο συγκινημένη όσο σήμερα, και δικαίως. Ως το τέλος του έτους έχουμε ακόμα 8 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τους οποίους θα εγκαινιάσουμε. Πάνω από 900 έργα υποδομής σε όλη την Επικράτεια με προϋπολογισμό πάνω από 1 δισ. ευρώ. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι, μόνο στη Λακωνία, αξιοποιήθηκαν 60 εκατ. ευρώ για μια σειρά σημαντικών έργων που δίνουν νέα πνοή σε αυτόν τον ιστορικό τόπο. «Είναι επένδυση που έχει και άμεση οικονομική απόδοση. Η επένδυση στον πολιτισμό έχει πολλαπλασιαστή. Κάθε ευρώ που επενδύεται στον πολιτισμό δημιουργεί τριπλάσια αξία για την κοινωνία μέσα σε μια πενταετία», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός προσέθεσε πως συνάντησε μια ομάδα Αμερικανών ποδηλατών, οι οποίοι ήρθαν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με την προσμονή τους να επισκεφτούν αυτόν τον χώρο.

«Να κάνω ειδική αναφορά στο Παλάτι των Δεσποτών. Όλοι εισπράττουμε την ενέργεια και την κατάνυξη. Επιμένουμε σε πολιτική καθολικής προσβασιμότητας σε όλους. Συμπολίτες μας με κινητικές δυσκολίες θα μπορούν να επισκέπτονται ισότιμα αυτούς τους πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους», ανέφερε.

«Έχει έρθει η ώρα η Λακωνία να μπει για τα καλά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη»

Μιλώντας για το μέλλον είπε ότι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι ενσωματώνουν την τεχνολογία, ενώ και τα παιδιά που θα επισκεφτούν αυτόν τον χώρο θα μπορέσουν να γνωρίσουν την ιστορία με όχημα το παιχνίδι και την ψυχαγωγία. «Είναι μια απάντηση τιμής του 21ου αιώνα προς ένα επίτευγμα του 13ου», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ μίλησε και για το σύγχρονο δίκτυο πυρόσβεσης σε αυτό το μνημείο.

«Η φροντίδα σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο δεν σταματά. Μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση ανεκτίμητων τοιχογραφιών και θα αποκατασταθούν για να μείνουν ζωντανές στο αύριο. Με επίκεντρο τον Μυστρά, εξελίσσεται ο μετασχηματισμός όλου του Νομού σε κόμβου κουλτούρας. Έχει έρθει η ώρα η Λακωνία να μπει για τα καλά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Είναι μια περιοχή που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα και τον κόσμο. Με όχημα τον πολιτισμό, η οικονομία θα τονωθεί. Κάθε νέο μουσείο θα μεταφράζεται σύντομα σε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, περισσότερες θέσεις εργασίας, αλυσιδωτά καλύτερες αμοιβές», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Εδώ συνειδητοποιεί κανείς τι σημαίνει να είσαι Έλληνας», ανέφερε και τόνισε πως πρόκειται για «βαριά ταυτότητα που δεν επιλέξαμε, αλλά την κληρονομήσαμε».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μια δυτική χώρα, που μπορεί να χτίζει γέφυρες με την Ανατολή, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, και αυτή είναι «η θέση μας σε ένα κόσμο που αλλάζει» και «γράφοντας την ιστορία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030».

