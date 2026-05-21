«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» – Ολόκληρη η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος της Καρυστιανού

Σαν σανίδα σωτηρίας προσδιορίζεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σανίδα «στα φαινόμενα αδιαφάνειας και διαφθοράς και τα αδιέξοδα, που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πλήττουν την ποιότητα της ζωής μας, μας φτωχοποιούν, βασανίζουν τη χώρα μας, υποθηκεύουν το μέλλον της και υπονομεύουν τη διεθνή θέση της και τα εθνικά συμφέροντα».

Από την ιδρυτική διακήρυξη λείπουν αναφορές σε αριστερά, δεξιά και γενικά σε πολιτικές ιδεολογίες.

Περιλαμβάνει 19 στόχους οι οποίοι κυμαίνονται μεταξύ του ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων, τη στήριξη της κοινωνίας και την εδραίωση αξιοκρατίας και ισονομίας.

Η Μαρία Καρυστιανού και οι συνοδοιπόροι της απευθύνουν κάλεσμα «να συμπορευθούμε αποφασισμένοι και ενωμένοι για την Ελλάδα της δημιουργίας, της ανάπτυξης, της δικαιοσύνης, του πολιτισμού και της Δημοκρατίας. Μακριά από τη διχόνοια που μας διασπά, μας αποδυναμώνει και μας συνθλίβει. Ώστε η Πατρίδα μας, που γέννησε τη Δημοκρατία, να τιμά την κληρονομιά της και να κατακτήσει τη θέση που της αρμόζει. Ώστε η αρετή να αποτελεί το κριτήριο της πολιτικής. Ώστε όλοι μαζί να φέρουμε τις πολυπόθητες αλλαγές και την αναγέννηση της χώρας».

Η ιδρυτική διακήρυξη κλείνει με στίχους του Παλαμά. «Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θά ‘ρθουν, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί».

