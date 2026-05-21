ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 20:56
Με μπλουζάκι Τολστόι, Τσέχωφ και Ντοστογιέφσκι ο Θανάσης Αυγερινός

Με μπλουζάκι τριών σπουδαίων Ρώσων εμφανίστηκε ο ανταποκριτής Θανάσης Αυγερινός στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο Θανάσης Αυγερινός εμφανίστηκε μαυροντυμένος με άνεση στη σκηνή. Από το ανοιχτό του πουκάμισο ξεπρόβαλε ένα μπλουζάκι με τα πρόσωπα των σπουδαίων Ρώσων συγγραφέων Λέων Τολστόι, Αντόν Τσέχωφ και Φιόντορ Ντοστογιέφσκι.

«Ερχόμενος με ρώτησαν κάποιοι φίλοι από κοινό μας παρελθόν “έχεις φορέσει τη μπλούζα Μαρξ, Ένγκελς, Λένιν”; Eίπα όχι γιατί μπορεί να είναι και απαγορευμένες οι λέξεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Φόρεσα μία μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογιέφσκι και ο Τσέχωφ. Δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού», πρόσθεσε.

Ο Θανάσης Αυγερινός εξήγησε ότι ήταν στοχευμένη η επιλογή του να φαίνεται μόνο το πρόσωπο του Ντοστογιέφσκι. «Διάλεξα να φαίνεται ο Ντοστογιέφσκι, γιατί έγραψε το 1866 το “Έγκλημα και Τιμωρία”. Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει», είπε και καταχειροκροτήθηκε.

Σε άλλο σημείο με έμμεσα «καρφιά» στον Αλέξη Τσίπρα, ο Θανάσης Αυγερινός ζήτησε κατανόηση για τεχνικά προβλήματα, λέγοντας «εμείς δεν έχουμε ξένες εταιρείες επικοινωνίας να μας μασαζάρουν, δεν κάνουμε rebranding, κάνουμε branding» .

