ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 20:56
Γιατί ο Τσίπρας φόρεσε την κυανέρυθρη της Μπαρτσελόνα;

Μια φανέλα με τον αριθμό 26 δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο Αλέξης Τσίπρας, παραπέμποντας στη παρουσίαση του κόμματος του.

Η φανέλα έχει μπλε και κόκκινες ρίγες, θυμίζοντας τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι γνωστό ότι είναι οπαδός των Καταλανών, αλλά η Μπαρτσελόνα φέρει και ένα ξεχωριστό συμβολικό φορτίο σαν ομάδα. 

Την περίοδο της Δικτατορίας του Φράνκο διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην Αντίσταση, με το Camp Nou να είναι ένας από τους λιγοστούς χώρους όπου οι Καταλανοί μπορούσαν να μιλήσουν τη γλώσσα τους και να εκφράσουν την εθνική τους ταυτότητα.

Αποτελεί αντίπαλο δέος της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν η αγαπημένη ομάδα του Φράνκο και σήμερα θεωρείται εκπροσώπος του κατεστημένου.

Τέλος, η ομάδα δεν ανήκει σε κάποιο μεγαλοεπιχειρηματία, αλλά στα 140.000 μέλη της. Κατανοητό το μήνυμα που επιχειρεί να περάσει ο Αλέξης Τσίπρας;

Νέα κόντρα Φλωρίδη – Κωνσταντοπούλου και έκρηξη Γεωργαντά – «Ανεβείτε στο έδρανο να δούμε όλο το θέαμα» – «Οι “τρελές” θα σας στείλουν στη Δικαιοσύνη»

Πιερρακάκης από τη Λευκωσία: «Ελλάδα και Κύπρος στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων»

Ιρανικά ΜΜΕ: Οριστικοποιήθηκε το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – Ελευθερία ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ και σταδιακή άρση των κυρώσεων

Με μπλουζάκι Τολστόι, Τσέχωφ και Ντοστογιέφσκι ο Θανάσης Αυγερινός

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θέλουν τα Στενά του Ορμούζ «ελεύθερα», χωρίς διόδια – «Δεν χρειαζόμαστε το ουράνιο αλλά θα το πάρουμε»

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

