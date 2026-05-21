Γιατί ο Τσίπρας φόρεσε την κυανέρυθρη της Μπαρτσελόνα;

Μια φανέλα με τον αριθμό 26 δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο Αλέξης Τσίπρας, παραπέμποντας στη παρουσίαση του κόμματος του.

Η φανέλα έχει μπλε και κόκκινες ρίγες, θυμίζοντας τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι γνωστό ότι είναι οπαδός των Καταλανών, αλλά η Μπαρτσελόνα φέρει και ένα ξεχωριστό συμβολικό φορτίο σαν ομάδα.

Την περίοδο της Δικτατορίας του Φράνκο διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην Αντίσταση, με το Camp Nou να είναι ένας από τους λιγοστούς χώρους όπου οι Καταλανοί μπορούσαν να μιλήσουν τη γλώσσα τους και να εκφράσουν την εθνική τους ταυτότητα.

Αποτελεί αντίπαλο δέος της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν η αγαπημένη ομάδα του Φράνκο και σήμερα θεωρείται εκπροσώπος του κατεστημένου.

Τέλος, η ομάδα δεν ανήκει σε κάποιο μεγαλοεπιχειρηματία, αλλά στα 140.000 μέλη της. Κατανοητό το μήνυμα που επιχειρεί να περάσει ο Αλέξης Τσίπρας;

