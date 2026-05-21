Ενόχληση για τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη δίκη για τα Τέμπη στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού εξέφρασε ο Παύλος Ασλανίδης.

«Αντί να ασχολούμαστε με τη δίκη, ασχολούμαστε με το κόμμα Καρυστιανού», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης.

Παράλληλα, σχολίασε ότι η δημιουργία κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού συμφέρει την κυβέρνηση. «Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο Μαξίμου άνοιξαν σαμπάνιες. Δημιουργεί αποπροσανατολισμό. Δεν το λέω μόνο εγώ. Την άλλη εβδομάδα έχουμε δικαστήριο για τους ελεγκτές. Τρέχουμε για Τριαντόπουλο, Καραμανλή. Πρέπει να δώσουμε μάχες και οι μάχες είναι μέσα και όχι έξω».

