Συναγερμός στα Χανιά: Βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη περιοχή

Την άμεση κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός ενός ανθρώπινου σκελετού σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Τζιτζιφέ Αποκορώνου στα Χανιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών που αναμένεται να επιχειρήσουν για την ανάσυρση και μεταφορά της σορού.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, έχει ενημερωθεί και ιατροδικαστής από το Ρέθυμνο προκειμένου να μεταβεί στο σημείο και να κάνει μια πρώτη αυτοψία, ενώ θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να ρίξει «φως» στην ταυτότητα του νεκρού, τα αίτια θανάτου, αλλά και στο ενδεχόμενο ο σκελετός να σχετίζεται με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, η τύχη του οποίου αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Φρε Αποκορώνου.

