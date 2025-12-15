Εβδομη ημέρα αγωνίας για τον Αλέξη Τσικόπουλο – Οι έρευνες στον Αποκόρωνα και η αγωνία των γονιών του

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Αλέξη Τσικόπουλου, με το ενδιαφέρον των Αρχών να παραμένει στραμμένο στον Αποκόρωνα Χανίων. Μία εβδομάδα μετά την τελευταία φορά που έδωσε σημεία ζωής, η αγωνία της οικογένειας, των φίλων και των συναδέλφων του κορυφώνεται, ενώ κάθε νέα πληροφορία εξετάζεται εξονυχιστικά. «Ακόμη δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να μας δίνει ελπίδες» λέει στο topontiki η μητέρα του 33χρονου κα Ελένη Τσικοπούλου η οποία βρίσκεται εδώ και μέρες στην Κρήτη.

Τόσο η μητέρα του Αλέξη Τσικόπουλου όσο και ο πατέρας του καλούν όποιον γνωρίζει ή είδε κάτι από την περασμένη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου οπότε και ο 33χρονος αγνοείται να ειδοποιήσουν τις αρχές. «Θέλω όποιος ξέρει κάτι ή έχει δει να πάει στην αστυνομία και να το πει. Ελπίζω το παιδί μου να είναι καλά» λέει η μητέρα του.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του, σε αδιέξοδο στο χωριό Φρες, ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης. Σημαντικό για τις Αρχές θεωρείται και το στοιχείο που προέκυψε μετά την ενεργοποίηση του Silver Alert, σύμφωνα με το οποίο πολίτης ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στον Αλέξη να περπατά στην παραλία των Καλυβών. Η μαρτυρία αυτή αναπτέρωσε τις ελπίδες της οικογένειας και οδήγησε σε εντατικοποίηση των ερευνών στην παραλιακή ζώνη αλλά και στην ενδοχώρα.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, drone της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης πέταξε πάνω από την περιοχή των Καλυβών, ερευνώντας πιθανές διαδρομές σε μεγάλη ακτίνα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια της ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, «χτένισαν» χωριά του δήμου Αποκορώνου. Από το μεσημέρι του Σαββάτου, το βάρος των ερευνών μετατοπίστηκε στο νότιο τμήμα του δήμου, καθώς είχαν εξαντληθεί όλα τα πιθανά σημεία κοντά στην παραλία.

Ο πατέρας του 33χρονου, Γιώργος Τσικόπουλος, σε δηλώσεις του ανέφερε πως αρνείται να πιστέψει το χειρότερο. «Δεν μπορώ να σκεφτώ οποιαδήποτε άλλη εκδοχή από το ότι ο Αλέξης είναι ζωντανός. Ελπίζω να τον βρούμε», λέει, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή είδε κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές. Όπως περιγράφει, η τελευταία τους επικοινωνία ήταν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου το απόγευμα. «Από την Κυριακή που μας πέρασε δεν έχω επικοινωνήσει με το γιο μου. Με ζήτησε στις 4 το απόγευμα να πάω να τον επισκεφτώ. Τον πήρα τηλέφωνο στις 11 το βράδυ από τη Θεσσαλονίκη, δεν μου απάντησε και μετά έκλεισε το τηλέφωνό του. Από τότε αγνοείται». Ο ίδιος αναφέρει ότι ο γιος του αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προσωπικά ζητήματα και πως, όταν του είπε ότι «δεν είναι καλά», προσπάθησε να τον καθησυχάσει. «Του πρότεινα να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο στο Ρέθυμνο ή στα Χανιά. Δεν ήξερα τι σκεφτόταν. Δεν θέλω να πιστέψω ότι πήγε στο κακό, αλλά δεν το αποκλείω», σημειώνει, θυμίζοντας ότι στο παρελθόν υπήρξαν και άλλες δυο στιγμές που ο Αλέξης είχε χαθεί για μία ημέρα, τόσο στην Κρήτη όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονται και οι συνάδελφοί του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, που κάνουν λόγο για έναν νέο επιστήμονα με ήθος και προοπτική. «Θέλουμε να εκφράσουμε την ελπίδα ότι ο Αλέξης θα βρεθεί σύντομα. Είναι ένας αγαπητός συνάδελφος, ένας εξαίρετος νέος επιστήμονας», δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, Δημήτρης Φλυτζανής. Αντίστοιχο μήνυμα αγωνίας και συμπαράστασης εξέφρασε και ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, σημειώνοντας ότι οι σκέψεις και οι προσευχές όλων είναι κοντά στον αγνοούμενο γιατρό και την οικογένειά του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,92 μέτρα, μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ παραμένει άγνωστο τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του. Η δήλωση εξαφάνισης έγινε από τους γονείς του, που διαμένουν εκτός Κρήτης, όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του. Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός, με την Ελληνική Αστυνομία να αναλαμβάνει τον συντονισμό των ερευνών.

