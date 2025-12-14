search
14.12.2025 21:41

Χανιά: Άγνωστοι διέρρηξαν κατάστημα αγοράς χρυσού και… έγιναν «καπνός»

14.12.2025 21:41
diarriksi

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο κέντρο των Χανίων όταν άγνωστοι διέρρηξαν κατάστημα αγοράς χρυσού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το kriti360, επί της οδού Κριάρη οι δράστες μπήκαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ατην επιχείρηση σπάζοντας τις γρίλιες και έφυγαν με τη λεία τους προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματισμό.

russia-vouli
MEDIA

Η Ρωσία έβαλε την Deutsche Welle στη λίστα των «ανεπιθύμητων οργανισμών»

beverly-paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Μπέβερλι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ – Δεν έκανε καμία δήλωση

arisOsfp (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους πρωταθλητές στη Θεσσαλονίκη

astynomikos-australia-paralia
ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Στους 16 οι νεκροί από το μακελειό στην παραλία Μποντάι – Τα 10 λεπτά του απόλυτου τρόμου, συγκλονιστικές μαρτυρίες

colombia1
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κολομβία: 12 νεκροί μαθητές και 20 τραυματίες σε τροχαίο με σχολικό λεωφορείο που έπεσε σε χαράδρα

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

