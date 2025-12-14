Χανιά: Άγνωστοι διέρρηξαν κατάστημα αγοράς χρυσού και… έγιναν «καπνός»

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο κέντρο των Χανίων όταν άγνωστοι διέρρηξαν κατάστημα αγοράς χρυσού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το kriti360, επί της οδού Κριάρη οι δράστες μπήκαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ατην επιχείρηση σπάζοντας τις γρίλιες και έφυγαν με τη λεία τους προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν τραυματισμό.

