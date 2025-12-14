search
14.12.2025 18:35

«Με χτυπούσε επί 20 λεπτά»: Ο γιατρός που ξυλοκοπήθηκε από μποξέρ περιγράφει την στιγμή της επίθεσης (video)

14.12.2025 18:35
nosokomeio-aigio

Σε κατάσταση σοκ είναι ο γιατρός που το βράδυ της Παρασκευής δέχτηκε άνευ λόγου και αιτίας επίθεση από άνδρα μέσα στο νοσοκομείο του Αιγίου.

Το θύμα της επίθεσης περιέγραψε στο MEGA τις δραματικές στιγμές, περιγράφοντας το περιστατικό ως μία παρεξήγηση η οποία πήρε άγρια τροπή.

«Ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα εγώ. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο, δηλαδή νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω. Είχε μυαλό μικρού παιδιού δηλαδή. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε, με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα. Βαράμε εμείς ασθενείς; Μπορείς να τον πονέσεις στην εξέταση, να τον πονέσω. Άλλο αυτό. Μου ήρθε κοντά, έτσι πολύ κοντά, να με πλησιάζει. Με πλησίασε “ρε γιατρέ” μου λέει “δεν μου αρέσει μούρη σου” έτσι μου έλεγε. Είκοσι λεπτά να με βαράει και να μου λέει “δεν μ’αρέσει η μούρη σου”» συνέχισε να περιγράφει, αναφέροντας ότι το επεισόδιο κράτησε τουλάχιστον 20 λεπτά.

«Να με πετάει πάνω-κάτω στο ιατρείο από δω από κει για τέτοια κατάσταση μιλάω. “Άνθρωπε μου δεν σου έχω κάνει τίποτα” να του λέω και να συνεχίζει να με βαράει. “Άσε μωρέ, δεν μ’αρέσει η μούρη σου να με κοιτάς” μου λέει. Ο άνθρωπος αυτός με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα. Συνέχισε να με βαράει για ώρα. Μου έκανε μεγάλες βλάβες. Με τελείωσε στο πρόσωπο. Μπουνιές, συνέχεια μπουνιές. Στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι. Το φρύδι μου το τελείωσε. Έχω ράμματα στο φρύδι, βαθύ ήταν ένα εκατοστό βάθος μέσα» είπε.

Να σημειωθεί πως ο δράστης σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνωστός στις αρχές, μποξέρ, με ποινικό μητρώο και φυλάκιση στο παρελθόν.

«Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να είχε πιει, πρέπει να είχε ναρκωτικά, έχει προβλήματα. Παραβατικός είναι. Κάποιο ψυχιατρικό υπόβαθρο έχει σίγουρα. Μα αυτόν μου έχουν πει κάποιοι νοσηλευτές ότι κάποια κυρία την έπιασε από τον λαιμό , μια νοσηλεύτρια. Κάπου είχε βγάλει όπλο, γι’ αυτό δεν ήρθε η ασφάλεια. Αυτά ξέρω», πρόσθεσε το θύμα της επίθεσης.

