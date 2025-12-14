search
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 18:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.12.2025 17:45

Σαλαμίνα: Δύο συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια

14.12.2025 17:45
salamina21

Πιστόλι, καραμπίνα, φυσίγγια, ρόπαλο, μαχαίρι και μεταλλική ράβδος, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε 15 άτομα, σε σπίτια και σε καταστήματα στη Σαλαμίνα, κατά τη διάρκεια ειδικής επιχειρησιακής δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Παρασκευής (12/12).

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στο νησί της Σαλαμίνας με την πραγματοποίηση ελέγχων σε 15 άτομα και σε οικίες και καταστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • πιστόλι με γεμιστήρα και 3 φυσίγγια,
  • κυνηγετική καραμπίνα με σβησμένο τον σειριακό αριθμό,
  • 32 φυσίγγια,
  • ξύλινο ρόπαλο,
  • 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,
  • μεταλλική ράβδος,
  • 18 ναρκωτικά δισκία και
  • 5 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός 23χρονου Έλληνα και ενός 28χρονου αλλοδαπού, που κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Γρεβενά: Εξιχνιάστηκε κλοπή τιμαλφών και αρχαιοτήτων από μοναστήρι

OΛME: Συμμετοχή στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου

Μπουρνάζι: Λιποθύμησε ανήλικος από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπαίδες στον υπεύθυνο του κλαμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ktel_thessaloniki_2502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 53χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου για το περιστατικό σε σιδηροδρομική διάβαση 

xrysoxoidis 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Έρχονται και άλλες συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

rafah_gaza_eripia
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Μέλη της κυβέρνησης Τραμπ… μυρίστηκαν χρήμα για την ανοικοδόμηση της Γάζας και κοντραροχτυπιούνται

salamina21
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Δύο συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και φυσίγγια

agrotes_trakter_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα αιτήματα των αγροτών στον Μητσοτάκη: Επιστροφή των κλεμένων από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, αποζημίωση για θανατωμένα ζώα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025 18:16
ktel_thessaloniki_2502_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 53χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου για το περιστατικό σε σιδηροδρομική διάβαση 

xrysoxoidis 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Έρχονται και άλλες συλλήψεις από το ελληνικό FBI για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

rafah_gaza_eripia
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Μέλη της κυβέρνησης Τραμπ… μυρίστηκαν χρήμα για την ανοικοδόμηση της Γάζας και κοντραροχτυπιούνται

1 / 3