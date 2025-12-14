Γρεβενά: Εξιχνιάστηκε κλοπή τιμαλφών και αρχαιοτήτων από μοναστήρι

Εξιχνιάστηκε, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, υπόθεση διακεκριμένης κλοπής τιμαλφών από μονή, που διαπράχθηκε στις αρχές Μαρτίου, σε ορεινή περιοχή του δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας.

Ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σχηματίστηκε σε βάρος δύο αλλοδαπών, ηλικίας 36 και 59 ετών, για σύσταση εγκληματικής ομάδας και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, καθώς και για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ αναζητείται και τρίτο άγνωστο άτομο.

Αναλυτικότερα, έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών διαπιστώθηκε ότι οι δύο άντρες, αφού αφαίρεσαν το παράθυρο της Ιεράς Μονής, διερεύνησαν το χώρο και έσπασαν υαλοπίνακα προθήκης, αφαιρώντας χρυσαφικά, λίρες και διάφορα τιμαλφή, χρηματικής αξίας περίπου 3.000 ευρώ. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν σε όχημα και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών για την ταυτοποίηση των στοιχείων του τρίτου ατόμου.

