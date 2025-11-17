Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα ψευδοεπενδυτών καζίνο – Το προφίλ των μελών

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» αναφορικά με την εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε εύρωστους επαγγελματίες, τάζοντάς τους δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο, με αναγνωρίσιμα πρόσωπα να βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στη λίστα των θυμάτων τους.

Αρχηγός του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις φέρεται να ήταν ένας απότακτος αστυφύλακας της ΕΛ.ΑΣ., χρέη υπαρχηγού εκτελούσε γνωστός επιχειρηματίας, ενώ ενεργό ρόλο στην εγκληματική ομάδα φέρονται να είχαν τρία ακόμη άτομα, και συγκεκριμένα η σύντροφος του αρχηγού, ο σωματοφύλακας του υπαρχηγού, και ένας 46χρονος που είχε αναλάβει να βρίσκει τα υποψήφια θύματα.

Αρνείται τις κατηγορίες ο φερόμενος ως αρχηγός

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Live News, «εγκέφαλος» του κυκλώματος φέρεται να είναι 53χρονος άνδρας, πρώην αστυνομικός, που αποτάχθηκε από το Σώμα το 2014 για απάτες.

«O 53χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν καθώς έχει κατηγορηθεί για απάτη, πλαστογραφία, εκβίαση και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου. Λόγω της παραβατικής του συμπεριφοράς αποτάχθηκε από το Σώμα το 2014», αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Ο 53χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε ακριβά γούστα, άρχισε να διευρύνει τον κύκλο του και να αποκτά πρόσβαση σε σουίτες των καζίνο, με ένα παρ’ ολίγον θύμα της συμμορίας να αναφέρει σχετικά: «Στο καζίνο Λουτρακίου πάω τουλάχιστον 10 χρόνια, μέσα στο 2025 τρεις φορές. Ποτέ τα προηγούμενα χρόνια δεν με προσέγγισε κάποιος. Φέτος πήγαμε και εκεί με προσέγγισε ο “αρχηγός” και μου συστήθηκε ως υπεύθυνος των εγκαταστάσεων του καζίνο και είπε ότι με γνώριζε από τις προηγούμενες φορές που είχα έρθει. Εγώ δεν τον είχα ξαναδεί».

Ο 53χρονος κέρδιζε την εμπιστοσύνη των υποψήφιων θυμάτων του και στη συνέχεια ξεκίνησε να του μιλά για δήθεν μεγάλες επενδύσεις και προνόμια που θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει. «Με ρώτησε με τι ασχολούμαι και πού μένω. Μου είπε αν θα ήθελα, μιας και είμαι τακτικό μέλος, να αποκτούσα κάποια προνόμια από διαμονή στο ξενοδοχείο, μέχρι και να επενδύσω κάποια χρήματα, γιατί το ξενοδοχείο και το καζίνο παρουσίαζε προβλήματα».

Στο «κόλπο», όπως φαίνεται, ήταν και η 44χρονη σύντροφος του 53χρονου που τον συνόδευε στις σχετικές συναντήσεις του. «Εγώ στο πρώτο ραντεβού το μόνο που είδα με το που μπήκα στο δωμάτιο είναι ότι έφερε αυτή ξανθιά (σύντροφος αρχηγού) σε μία συσκευασία νάιλον 100.000 και του λέει του (46χρονου) ο (αρχηγός) “πάρτα αυτά Α…”. Ήταν για κάποιον και καλά που τα είχε βάλει για επένδυση και ότι του τα δίνανε πίσω και υποψιάστηκα ότι εγώ με το που πάω, μου εμφανίζουν λεφτά, κάτι παίζεται ότι πάνε με εντυπωσιάσουν», ανέφερε θύμα της οργάνωσης.

Ο ίδιος ο 53χρονος, μιλώντας στο Live News, αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του, λέγοντας: «Αρνούμαι τις κατηγορίες με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Το σπίτι μου βγήκε σε πλειστηριασμό και αναρωτιέμαι πόσο απατεώνας είμαι και πόσο παράνομο όφελος έχω προσκομίσει, που δεν μπορώ να σώσω το σπίτι μου και έχω και μισθωμένο αυτοκίνητο. Εγώ είμαι εθισμένος στα τυχερά παιχνίδια, κυρίως στη ρουλέτα εδώ και 40 χρόνια. Τα δήθεν θύματα, χωρίς βία, πίεση, απειλή ή απάτη, μου έδωσαν τα χρήματά τους να τα παίξω στο καζίνο προσδοκώντας ένα τοκογλυφικό κέρδος περίπου 60 έως 80% το μήνα από τα κέρδη μου στα τυχερά παιχνίδια. Γνώριζαν ότι τα χρήματα θα παιχτούν στο καζίνο και ήλπιζαν ότι θα πάρουν τα κέρδη. Ήθελαν να εκμεταλλευτούν τις δεξιότητές μου στο παιχνίδι και να βγάλουν χρήματα εύκολα και με ρίσκο».

«Το γεγονός ότι τρώγαμε στα πολυτελή εστιατόρια του καζίνο δεν είναι ποινικώς αξιολογήσιμο. Τη σουίτα μού την έδινε το ξενοδοχείο ως μπόνους για τους μεγάλους πελάτες με έντονη πρακτική δραστηριότητα. Τα ψεύτικα ρολόγια και οι λίρες ήταν, όχι μέσο απάτης, αλλά η προσπάθειά μου για εντυπωσιασμό, για να δείξω στους ανθρώπους που μου εμπιστεύονταν τα χρήματά τους ότι ζω πολυτελή ζωή από τα κέρδη από τα τυχερά παιχνίδια. Όταν ο κ. Μαρτίκας έπαιρνε σε εβδομαδιαία βάση τον τόκο του 20% όλα ήταν ρόδινα και ανθηρά και εγώ ο “Αλεκάκης” και όχι ο απατεώνας και ο αρχηγός του δήθεν του κυκλώματος. Ο κ. Μαρτίκας έχει εξοφληθεί από εμένα. Μου έδωσε 35.000 και του έδωσα πίσω 45.000 ευρώ», ανέφερε ο ίδιος.

«Τα όσα ισχυρίζεται είναι αποκυήματα της φαντασίας του για να φτιάξει το τέλειο άλλοθι για την απώλεια των χρημάτων του, που μας εκβίαζε να του δώσουμε πίσω σε δύο μήνες το ποσό των 3.984.000 ευρώ, ήτοι 500% σε διάστημα 2 μηνών», πρόσθεσε.

Ο υπαρχηγός

Την ίδια ώρα, ο 51χρονος φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος, γνωστός επιχειρηματίας, ήταν ο άνθρωπος που είχε αναλάβει να πείθει επώνυμους και επιχειρηματίες να επενδύσουν.

«Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τους καταγγέλλοντες», ανέφερε ο δικηγόρος του, Δημήτρης Χριστόπουλος, μιλώντας στο MEGA, ενώ πρόσθεσε ότι «Δεν υπάρχουν αποδεικτικά μεταφοράς των χρημάτων είτε σε αυτόν είτε μέσω αυτού».

Στον υπαρχηγό του κυκλώματος άρεσε η καλή ζωή, με το προφίλ του στα social media να είναι γεμάτο από φωτογραφίες από ταξίδια, μπουζούκια και εστιατόρια, ενώ παρουσίαζε και φωτογραφίες του με πολιτικά πρόσωπα.

Ο ίδιος διατηρούσε τρία ινστιτούτα μασάζ σε Αθήνα και Πειραιά, ενώ σε εκδήλωση που έγινε πριν δύο μήνες στα γραφεία του ελληνικού FBI, ο 51χρονος βρήκε την ευκαιρία να «τρυπώσει» στο κέντρο επιχειρήσεων και να ανέβει στο βήμα για να φωτογραφηθεί, παριστάνοντας τον ομιλητή.

Τα εν λόγω στιγμιότυπα είναι σε περίοπτη θέση στα προφίλ του, όπως και βίντεο από καλλιστεία που ήταν μέλος επιτροπής.

Ο σωματοφύλακας του υπαρχηγού

Ο 51χρονος υπαρχηγός είχε παντού μαζί του τον προσωπικό του σωματοφύλακα, έναν 34χρονο μποξέρ, το lifestyle του οποίου ήταν έντονα επιδεικτικό: Από φωτογραφίες στο Μαϊάμι και το Λος Άντζελες, μέχρι στα μπουζούκια, κάνοντας μεγάλους λογαριασμούς με σαμπάνιες και λουλούδια, πάντα παρέα με τον υπαρχηγό.

Ταυτόχρονα ο 34χρονος δηλώνει και βαθιά θρησκευόμενος, με τον ίδιο να δημοσιεύει σχετικές φωτογραφίες στα social media.

Την ίδια ώρα, και ενώ τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι πέντε, ελέγχεται η δράση και άλλων προσώπων, η εμπλοκή των οποίων στην υπόθεση ακόμη δεν είναι ακόμη γνωστή.

