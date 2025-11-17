Φοινικούντα: Κατάθεση στη ΓΑΔΑ θα δώσει ο εργοδότης του 22χρονου – φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία

Κατάθεση στη ΓΑΔΑ αναμένεται να δώσει τις επόμενες ημέρες, ο επιχειρηματίας στο κατάστημα του οποίου εργαζόταν ένας εκ των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας ήταν και το πρώτο πρόσωπο με το οποίο φέρεται να επικοινώνησε ο ανιψιός του 68χρονου θύματος – ιδιοκτήτη του κάμπινγκ –, αμέσως μετά το διπλό φονικό.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, 17/11, η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έφοδο σε κατάστημα του επιχειρηματία στο Κολωνάκι, όπου εργάζονταν ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός στο έγκλημα, προκειμένου να ερευνήσουν το χώρο και να εξετάσουν το ενδεχόμενο νέας συλλογής στοιχείων.

Σημειώνεται ότι, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο επιχειρηματίας είχε δώσει κατάθεση και στην ανακρίτρια της Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση.

Φοινικούντα: Η δήλωση του δικηγόρου του επιχειρηματία

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην υπόθεση, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του επιχειρηματία που σήμερα δέχτηκε την αιφνιδιαστική επίσκεψη της αστυνομίας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσε ότι ο πελάτης του προσέφερε κάθε βοήθεια στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. και ότι τις επόμενες ημέρες θα προσέλθει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής προκειμένου να δώσει νέα κατάθεση.

«Ο επιχειρηματίας εντολέας μου, σήμερα, μόλις πληροφορήθηκε ότι η αστυνομία ήθελε να ενεργήσει έλεγχο στο κατάστημά του, υγειονομικού ενδιαφέροντος, αμέσως με συνεργάτη του παρέδωσε τα κλειδιά στους αστυνομικούς, προκειμένου να επιτελέσουν τον καθήκον τους. Επίσης άμεσα θα προσέλθει στην ΓΑΔΑ για να καταθέσει και να απαντήσει σε οτιδήποτε ερωτηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά στη σχετική δήλωση του ο κ. Δημητρακόπουλος.

