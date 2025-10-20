Διπλή δολοφονία Φοινικούντα: Προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο κατηγορούμενοι – Οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί τους, κλειδί το άνοιγμα των τηλεφώνων

Ύστερα από μια μαραθώνια διαδικασία διάρκειας περίπου 16 ωρών, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής και ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο νεαροί –ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως– εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος εισήλθε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος.

Οι δύο κατηγορούμενοι παρουσιάζουν αντικρουόμενες εκδοχές των γεγονότων, ενώ οι αστυνομικές αρχές θεωρούν ότι η αλήθεια απέχει ακόμα, χωρίς να αποκλείουν την προσαγωγή ή ακόμη και σύλληψη και άλλων ατόμων.

Τόσο ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όσο και ο εργοδότης του ενός εκ των δυο 22χρονων που εμπλέκονται στο έγκλημα φαίνεται πως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Ο εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού κατέθεσε επί τέσσερις ώρες ενώπιον της ανακρίτριας, το περασμένο Σάββατο, ενώ χθες υπήρξαν οι μαραθώνιες απολογίες των δυο 22χρονων.

Από σήμερα οι έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών που ερευνούν την υπόθεση θα έχουν στην διάθεσή τους στοιχεία από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με όλες τις επικοινωνίες τηλεφωνικές και γραπτές μεταξύ όλων των πρωταγωνιστών της υπόθεσης. Μάλιστα τα στοιχεία αυτά θα αφορούν τις επικοινωνίες τόσο του ανιψιού του θύματος όσο και των δυο 22χρονων που απολογήθηκαν χθες, αλλά και άλλων προσώπων την χρονική περίοδο από τον περασμένο Αύγουστο μέχρι και λίγες ημέρες μετά το διπλό φονικό.

Ο 22χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον Κώστα Τομαρά, ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη ισχυρίστηκε χθες κατά την πολύωρη απολογία του ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε και ότι παγιδεύτηκε από τον φίλο του, τον 22χρονο που κατηγορείται ότι ήταν συνεργός στο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ελληνοβρετανός υποστήριξε ότι δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε και πως ουδέποτε είχε επισκεφθεί στο παρελθόν τη Φοινικούντα. Κατά την απολογία του, φέρεται να τόνισε επανειλημμένα πως δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του, κάτι που – όπως υποστήριξε – αποδεικνύει την αθωότητά του.

Ο δικηγόρος του, κ. Δημήτρης Γκαβέλας σε δηλώσεις του μετά το τέλος της μαραθώνιας απολογίας ανέφερε ότι «Ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Έχει αρκετή πορεία ακόμα η ανάκριση. Υποστήριξε αυτό που υποστήριζε από την αρχή ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενος είναι αυτός που εισήλθε στην σκηνή του εγκλήματος». Σε ερώτηση για το τι υποστηρίζει ο 22χρονος για το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε από τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του εγκλήματος, τον ανιψιό του θύματος ο κ. Γκαβέλας απάντησε: «τι εξήγηση μπορεί να δώσει κανείς όταν η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη; Με τους συνεργάτες μου έχουμε ενδελεχώς διατρέξει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου υποτιθέμενου ή πραγματικού αυτόπτη μάρτυρα και βρίθει ανακριβειών. Δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε με αυτό ο ίδιος. Ήταν έξω στη μηχανή», υποστήριξε. Ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα «διότι συνέδραμε τον φυσικό αυτουργό μίας πράξεως εκβίασης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Ούτως ή άλλως προκύπτει ότι την κιθάρα δεν την έφερε ο ίδιος», ανέφερε ο κ. Γκαβέλας.

Από την πλευρά του ο 22χρονος καθ’ ομολογίαν συνεργός ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως τρεις ημέρες μετά τη διπλή δολοφονία στην αστυνομία ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε και ότι δεν ήταν μπροστά στη σκηνή του εγκλήματος, αλλά περίμενε τον Ελληνοβρετανό φίλο του έξω από το κάμπινγκ. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές φαίνεται να μην έχουν πειστεί από τους ισχυρισμούς του 22χρονου. Εκτιμούν ότι δεν έχει πει όλη την αλήθεια και ότι κάποιον καλύπτει. Η εκδοχή που έχει ισχυριστεί ότι περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα θεωρείται «απίθανη» από τους αστυνομικούς, οι οποίοι μελετούν όλες τις αντιφάσεις και των δυο 22χρονων.

Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις απολογίες, τις καταθέσεις, τις μαρτυρίες όπως αυτή της Γερμανίδας τουρίστριας που ανέφερε ότι ο ανιψιός του θύματος είχε τρέξει προς το τροχόσπιτό της μετά τους πυροβολισμούς, αλλά και τα στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου όλων των εμπλεκομένων, καλύπτοντας ένα διάστημα δύο μηνών, με στόχο να χαρτογραφήσουν τις σχέσεις και τα κίνητρα πίσω από τη διπλή δολοφονία. Η ανάκριση συνεχίζεται, με κάθε λεπτομέρεια να εξετάζεται προσεκτικά για να συμπληρωθούν τα κομμάτια που λείπουν από αυτό το περίπλοκο παζλ της διπλής δολοφονίας.

Διαβάστε επίσης:

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των «6» – Τι ισχυρίζονται

«Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία»: Κόσμος συγκεντρώθηκε στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (pics & video)

Στο… πόδι δάσκαλοι και γονείς για τη συγχώνευση τμημάτων σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας