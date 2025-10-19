Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των «6» – Προφυλακιστέοι οι δύο

Μετά από 8 ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των έξι συλληφθέντων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι 5 αλλοδαποί και ο ένας Έλληνας, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το χρέος που αποδίδεται ότι έχει υπάρξει στον ΕΦΚΑ από την εγκληματική τους δραστηριότητα, δεν είναι αυτό που τους αποδίδεται, δηλαδή τα δύο εκατομμύρια.

Επιπλέον, ο λογιστής, ο οποίος φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στην οργάνωσης, υποστήριξε ότι δεν έχει κάνει κάτι παράνομο, αλλά εκτέλεσε νόμιμες εργασίες.

Μετά την απόφαση του εισαγγελέα, οι δύο από τους έξι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι άλλοι τέσσερις. Οι δύο προφυλακιστέοι είναι δύο αδέλφια με καταγωγή από τη Συρία. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

