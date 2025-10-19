search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 22:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2025 21:12

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των «6» – Προφυλακιστέοι οι δύο

19.10.2025 21:12
efka_1207_1460-820_new

Μετά από 8 ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των έξι συλληφθέντων που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι 5 αλλοδαποί και ο ένας Έλληνας, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι το χρέος που αποδίδεται ότι έχει υπάρξει στον ΕΦΚΑ από την εγκληματική τους δραστηριότητα, δεν είναι αυτό που τους αποδίδεται, δηλαδή τα δύο εκατομμύρια.
Επιπλέον, ο λογιστής, ο οποίος φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στην οργάνωσης, υποστήριξε ότι δεν έχει κάνει κάτι παράνομο, αλλά εκτέλεσε νόμιμες εργασίες.

Μετά την απόφαση του εισαγγελέα, οι δύο από τους έξι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν οι άλλοι τέσσερις. Οι δύο προφυλακιστέοι είναι δύο αδέλφια με καταγωγή από τη Συρία. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Διαβάστε επίσης:

«Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία»: Κόσμος συγκεντρώθηκε στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (pics & video)

Στο… πόδι δάσκαλοι και γονείς για τη συγχώνευση τμημάτων σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας

Κρήτη: Συνελήφθη 52χρονος στο Λασίθι για κακοποίηση σκύλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ προς ΝΔ: «Πώς αυξήθηκαν τα εισοδήματα των βουλευτών σας από το 2019;»

trump-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

vroxi larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: Η εβδομάδα ξεκινά με βροχές και τελειώνει με 28αρια

arisPao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Παναθηναϊκός 1-1: Ματς άγριας ομορφιάς αλλά με δυο… χ-αμένους

fountoukis11
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον χώρο του θεάτρου: Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 22:15
SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ προς ΝΔ: «Πώς αυξήθηκαν τα εισοδήματα των βουλευτών σας από το 2019;»

trump-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

vroxi larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: Η εβδομάδα ξεκινά με βροχές και τελειώνει με 28αρια

1 / 3