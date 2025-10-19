Κρήτη: Συνελήφθη 52χρονος στο Λασίθι για κακοποίηση σκύλου

Ένας 52χρονος συνελήφθη το Σάββατο, στο Λασίθι από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου, κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.

Όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο για την τήρηση των κανόνων ευζωίας ζώων συντροφιάς, σε αγροτεμάχιο του 52χρονου στον δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου.

Κατά τη διάρκειας της αστυνομικής έρευνας διαπιστώθηκε πως είχε ένα σκύλο που ζούσε σε κακές συνθήκες με συνέπεια την παθητική κακοποίηση του ζώου.

Στον 52χρονο επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου.

