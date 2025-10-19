Άγνωστος Στρατιώτης: «Καμία απαγόρευση των διαδηλώσεων με στρατιωτικά μέσα» – Στις 18:30 η νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματιστεί για τις 6.30 το απόγευμα, σήμερα Κυριακή 19/10, στο Σύνταγμα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει στο υπουργείο Άμυνας την «προστασία» του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η Επιτροπή Αλληλεγγύης στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι κάνει λόγο για «επιχείρηση στρατιωτικής απαγόρευσης των διαδηλώσεων στο σημείο, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της επιτροπής:

«Ελάχιστες μέρες μετά τη νίκη του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος στα Τέμπη, η κυβέρνηση προκαλεί ξανά την οργή της κοινωνίας. Η νίκη του Π. Ρούτσι αφορούσε την υποχώρηση της κυβέρνησης και της «ανεξάρτητης» δικαιοσύνης στο δίκαιο και αυτονόητο αίτημα εκταφής και τοξικολογικών εξετάσεων στη σωρότου γιού του.

Την Κυριακή 13/10, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσπάθησε ν’ ανοίξει δρόμο σε μια

επικίνδυνη αντιδημοκρατική κίνηση, μιλώντας για νομοθέτημα ώστε η ευθύνη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα να περάσει στο υπουργείο Άμυνας και στον στρατό!

Ο πρωθυπουργός και η «παρέα» του δεν μπορούν να συγχωρέσουν στον Π. Ρούτσι τη νίκη που αυτός

πέτυχε, ενάντια στο τείχος που είχαν ορθώσει μαζί με την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη. Στην ανακοίνωσή του, ο Μητσοτάκης έδειξε την υποτίμησή του γι’ αυτόν τον ηρωικό πατέρα και εργαζόμενο-διανομέα. Από κοντά γνωστοί υπουργοί, που έχουν πάρει τη σκυτάλη των προσβολών, της συκοφαντίας, υποτιμώντας τα θύματα και προσβάλοντας τους συγγενείς. Δεν κρατιούνται να καλοπιάσουν κάθε ακροδεξιό στοιχείο μιλώντας για «τσαντιροκατάσταση», για να ψαρέψουν ψήφους.

Μπροστάρης στη χυδαία επίθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση δε θα σβήσει τα ονόματα των νεκρών και δε θα προχωρήσει σε κάποια «επιθετική κίνηση» –θα περιμένει να τα σβήσει ο χρόνος(;)– «για να έρθουν οι γνωστοί-άγνωστοι προβοκάτορες ‘αλληλέγγυοι’, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών και να δημιουργηθεί μία ακόμα ένταση».

Προφανώς αυτή η δήλωση επιτίθεται τόσο στην Επιτροπή Αλληλεγγύης αλλά και σε κάθε εργαζόμενο, νέο, συλλογικότητα κ.λπ. έδειξε αλληλεγγύη στον Π. Ρούτσι. Επιθυμεί ο Π. Μαρινάκης να μετατρέψει σε «παράνομη ενέργεια» ακόμα και αυτό το αγνό αίσθημα αλληλεγγύης; Σίγουρα πάντως η κυβέρνηση προσπαθεί να στρώσει το έδαφος για να απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και να το «καθαρίσει» από το μνημείο των θυμάτων των Τεμπών – που είναι και μνημείο ενάντια στη δική της Επιχείρηση «Μπάζωμα».

Το μίσος της κυβέρνησης είναι ευνόητο. Η νίκη του Π. Ρούτσι είχε πολλά αποτελέσματα (εκτός από το να εκθέτει τον Μητσοτάκη στο εσωτερικό της ΝΔ και βέβαια σε όλη την κοινωνία). Δεν άφησε να περάσει η παρωδία μιας στημένης δίκης εξπρές. Άνοιξε ένα νέο δρόμο στις προσπάθειες ενάντια στη συγκάλυψη. Έδειξε ότι ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ με ενότητα και αγώνα μέχρι τέλους

Ο Μητσοτάκης φλερτάρει με ένα ακόμα αντισυνταγματικό πραξικόπημα, καθώς απαγορεύεται από το

Σύνταγμα η δράση των ενόπλων δυνάμεων ενάντια στους πολίτες, δηλ. σε ενέργειες καταστολής. Η υποχρεωτική «απόσυρση» του στρατού από τη δημόσια ζωή –ο Μητσοτάκης θέλει να τον επαναφέρει!– είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, των δημοκρατικών ελευθεριών που επιβλήθηκαν στη Μεταπολίτευση.

Προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν πλήρως τους εργαζομένους, καθώς οι διαμαρτυρίες

που διεξάγονται στο σημείο δε σχετίζονται με τον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά απευθύνονται στη Βουλή, την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα. Η κυβέρνηση παίρνει παραδείγματα από τις ΗΠΑ –όπου βλέπουμε τη σταθεροποίηση της χρήσης του στρατού ενάντια στον «εσωτερικό εχθρό»– για να επιχειρήσει μια στρατιωτικοποίηση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Θέλει να επιβάλλει ένα αυταρχικό καθεστώς σε βάρος των εργαζομένων και της νεολαίας.

Όσο πιο απομονωμένη και απονομιμοποιημένη είναι, τόσο ρέπει προς τέτοιες «ακρότητες»…

Για να μην περάσει ούτε σαν σκέψη αυτό το απαράδεκτο, χουντικού τύπου μέτρο κατεβαίνουμε στον

δρόμο. Ο χώρος της Πλατείας Συντάγματος δεν ανήκει στους κυβερνητικούς οργανωτές της Συγκάλυψης και στους μηχανισμούς τους! ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ – για να εκφράζεται η κοινωνική διαμαρτυρία, «κάτω από τη μύτη» μιας Βουλής που έχει εξελιχτεί σε επιτελείο και σε οργανωτή της συγκάλυψης (όπως και ένα σωρό άλλοι «θεσμοί»). Θα φροντίσουν γι’ αυτό οι αγώνες των εργαζομένων, της νεολαίας, των πλατιών κοινωνικών στρωμάτων που δεν αντέχουν άλλο το καθεστώς συγκάλυψης, ακρίβειας, φτώχειας, 13ωρου, πολέμου, καταστολής…»

Έκκληση Καρυστιανού – Ρούτσι να μην σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων από το Σύνταγμα: «Θα μας βρουν απέναντι αν το κάνουν»

Να μη σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών που είναι γραμμένα μπροστά στη Βουλή και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ζητούν εκ νέου η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι.

Ειδικότερα, στο περιθώριο εκδήλωσης με θέμα τα Τέμπη και τίτλο «Δεν έχω οξυγόνο» που διοργανώθηκε στο θέατρο «Αλέκα», στην περιοχή του Ζωγράφου, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι «το θεωρούμε απαράδεκτο, αντισυνταγματικό. Ουδέποτε κινδύνευσε το μνημείο (του Αγνώστου Στρατιώτη). Τόπος διαμαρτυρίας είναι το σημείο και απευθυνόμαστε ουσιαστικά προς τη Βουλή. Αυτό θέλουν να αποφύγουν, αλλά δεν θα το αποφύγουν. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί, να διαμαρτυρόμαστε, κάθε φορά που δεν λειτουργούν σωστά».

Η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι «το θέμα με τα ονόματα όμως είναι κάτι που μας αφορά, που μας αγγίζει. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία που τα σκότωσε. Να επιτρέψει να παραμείνουν γραμμένα μέχρι το πέρας της δίκης. Εξάλλου, με το να γράψεις ένα όνομα δεν κάνεις βεβήλωση, ούτε καταστρέφεις το πεζοδρόμιο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ένας μικρός φόρος τιμής, ελπίζω να μη φανούν τόσο απάνθρωποι».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι, επισήμανε ότι «το μόνο που έχω να πω είναι ότι ελπίζω μέχρι τελευταία στιγμή να μην το κάνουν. Γιατί θα μας βρουν απέναντι. Όχι μόνο εμάς, αλλά όλο τον κόσμο. Γιατί είναι μια πράξη ανήθικη, απάνθρωπη. Για μια ακόμα φορά συγκάλυψη».

Μαρινάκης: Μόλις ψηφιστεί η τροπολογία δεν θα επιτρέπεται ούτε διαμαρτυρία, ούτε πανό

Για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά και για τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης στο Mega.

«Μας αρέσει ως χώρα, αναφέρομαι στο πολιτικό σύστημα, να δημιουργούμε κάποιους “δράκους”, γιατί αυτά πουλάνε περισσότερο. Η τροπολογία δεν έχει σχέση με τον αγώνα που έκανε ένας πατέρας για το παιδί του, ούτε είναι εκδικητική ούτε διχαστική», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ο κος Δένδιας στη Βουλή είπε ότι είναι δίπλα στον κο Ρούτσι ανθρώπινα, όπως κι εμείς και λίγο αργότερα είπε ότι είναι δουλειά της δικαιοσύνης να αποφασίσει. Επέλεξαν κάποια Μέσα να μην προβάλλουν τη δήλωση αυτή για να δημιουργήσουν ένα κλίμα διχασμού», πρόσθεσε.

»Αυτό το ιερό μνημείο συμβολίζει όσους έδωσαν τη ζωή τους και θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι να βάζουμε στο ζύγι δύο ιερές έννοιες. Είναι ό,τι πιο ιερό η θυσία για την πατρίδα και βέβαια είναι ιερό το δικαίωμα ενός πατέρα, μίας μάνας, ενός συγγενή ή ενός φίλου να θρηνήσουν τον άνθρωπό του. Είναι λάθος να λένε ή το ένα ή το άλλο».

Η τροπολογία που ξεσήκωσε θύελλα

Ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε πως η τροπολογία που θα τεθεί προς ψήφιση την επόμενη Τρίτη «θα λέει ότι στο μνημείο αυτό και σε ένα συγκεκριμένο χώρο γύρω από το μνημείο πως δεν θα επιτρέπεται καμία διαμαρτυρία, διαδήλωση, πανό ή γκράφιτι».

»Η επιβολή της τάξης θα γίνεται από την αστυνομία και η ανάδειξη και η συντήρηση του μνημείου είναι προτεραιότητα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μόλις ψηφιστεί η τροπολογία στο συγκεκριμένο σημείο δεν θα επιτρέπεται ούτε η διαμαρτυρία ούτε γκράφιτι ούτε πανό, είτε είναι από αριστερή είτε κεντροδεξιά οργάνωση», πρόσθεσε και κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, πως θέλησαν να καθυστερήσουν τη δίκη για τα Τέμπη.

«Δίπλα σε αυτό τον πονεμένο πατέρα πάρα πολλοί βρήκαν την ευκαιρία για πέντε λεπτά δημοσιότητας και πολιτικής επιβίωσης. Δεν είναι ο κος Ρούτσι και ο κάθε πατέρας ένα σημείο που διαμαρτύρεται εκεί και βρίσκει το κάθε πρόσωπο αφορμή να κάνει το προσωπικό του μανιφέστο», ανέφερε.

«Με τους γονείς δεν θα αντιπαρατεθούμε ποτέ. Οι γονείς έχουν δικαίωμα να διεκδικούν ότι επιθυμούν, δεν θα τους στερήσει κανένας το δικαίωμα. Κανείς δεν ενοχλείται, σε κανέναν δεν χαλάει η αισθητική ο αγώνας ενός πατέρα», διαμήνυσε.

«Το γεγονός ότι οι κοι Καραμανλής και Τριαντόπουλος θα δικαστούν από φυσικό δικαστή οφείλεται στην αλλαγή του Συντάγματος, που έγινε επί ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία κι έτσι από τις δικές μας ημέρες και μετά τα όποια αδικήματα έχουν τελέσει δεν θα παραγράφονται κι όλοι θα έχουμε τις ίδιες προθεσμίες παραγραφής», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

