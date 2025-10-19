search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 16:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2025 14:47

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις απατεώνων που προσποιούνταν λογιστές αποσπώντας χιλιάδες ευρώ – Ανάμεσα τους ένας ανήλικος

19.10.2025 14:47
kosmimata (1)

Χιλιάδες ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από τα θύματά τους επιτήδειοι, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου, αλλά η δράση τους τερματίστηκε χθες, όταν συνελήφθησαν σε περιοχή της Χαλκιδικής από αστυνομικούς του Τμήματος Μουδανιών. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς άνδρες και έναν ανήλικο, που προσπάθησαν να εξαπατήσουν άλλα δύο άτομα.

Ειδικότερα, συνεργοί τους τηλεφώνησαν χθες το μεσημέρι σε έναν ημεδαπό άνδρα και μια ημεδαπή γυναίκα, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής αντίστοιχα, προσποιούμενοι και πάλι τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου. Ισχυρίστηκαν ότι τα κοσμήματα των δύο ανθρώπων πρέπει να εκτιμηθούν, με σκοπό να ασφαλιστούν και για αυτό θα τα παραλάμβαναν οι συλληφθέντες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, συνεργοί των συλληφθέντων, από τις 6 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, εξαπάτησαν δύο γυναίκες σε περιοχές της Χαλκιδικής και της Αττικής, από τις οποίες κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ και προπληρωμένες κάρτες αξίας 350 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των θυμάτων. Επίσης, προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν ακόμα ημεδαπό και έναν ανήλικο ημεδαπό, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής αντίστοιχα.

Από τους συλληφθέντες κατασχέθηκαν ένα όχημα και τρία κινητά τηλέφωνα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Γεγονός η πρώτη Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική

Super League: Στο αυτόφωρο, τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Ατρόμητου

Περιστέρι: Συνελήφθη 48χρονος που το «έπαιζε πιστολέρο» στο Facebook

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelenski new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ζητά «αποφασιστικά μέτρα» κατά της Μόσχας μετά την «κωλοτούμπα» Τραμπ για τους Tomahawk

nikola-sarkozy
ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: «Δεν φοβάμαι τη φυλακή – Έχω ήδη έτοιμες τις βαλίτσες μου»

taxi_3107_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Σηκώνουν «χειρόφρενο» τα ταξί τη μέρα του αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός – Ο λόγος της διαμαρτυρίας

matsouka_kokkalis
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Αν μου δινόταν σενάριο με ερωτικές σκηνές θα το έκανα – Ο Πέτρος δεν θα έχει καμία αντίρρηση» (Videos)

netaniaxou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επιβεβαίωσε το χτύπημα στη Ράφα – Ο Νετανιάχου διέταξε «σθεναρή δράση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 16:42
zelenski new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ζητά «αποφασιστικά μέτρα» κατά της Μόσχας μετά την «κωλοτούμπα» Τραμπ για τους Tomahawk

nikola-sarkozy
ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: «Δεν φοβάμαι τη φυλακή – Έχω ήδη έτοιμες τις βαλίτσες μου»

taxi_3107_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βαρκελώνη: Σηκώνουν «χειρόφρενο» τα ταξί τη μέρα του αγώνα Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός – Ο λόγος της διαμαρτυρίας

1 / 3