Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις απατεώνων που προσποιούνταν λογιστές αποσπώντας χιλιάδες ευρώ – Ανάμεσα τους ένας ανήλικος

Χιλιάδες ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από τα θύματά τους επιτήδειοι, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου, αλλά η δράση τους τερματίστηκε χθες, όταν συνελήφθησαν σε περιοχή της Χαλκιδικής από αστυνομικούς του Τμήματος Μουδανιών. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς άνδρες και έναν ανήλικο, που προσπάθησαν να εξαπατήσουν άλλα δύο άτομα.

Ειδικότερα, συνεργοί τους τηλεφώνησαν χθες το μεσημέρι σε έναν ημεδαπό άνδρα και μια ημεδαπή γυναίκα, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής αντίστοιχα, προσποιούμενοι και πάλι τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου. Ισχυρίστηκαν ότι τα κοσμήματα των δύο ανθρώπων πρέπει να εκτιμηθούν, με σκοπό να ασφαλιστούν και για αυτό θα τα παραλάμβαναν οι συλληφθέντες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, συνεργοί των συλληφθέντων, από τις 6 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025, χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, εξαπάτησαν δύο γυναίκες σε περιοχές της Χαλκιδικής και της Αττικής, από τις οποίες κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ και προπληρωμένες κάρτες αξίας 350 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των θυμάτων. Επίσης, προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν ακόμα ημεδαπό και έναν ανήλικο ημεδαπό, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής αντίστοιχα.

Από τους συλληφθέντες κατασχέθηκαν ένα όχημα και τρία κινητά τηλέφωνα. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Γεγονός η πρώτη Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική

Super League: Στο αυτόφωρο, τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Ατρόμητου

Περιστέρι: Συνελήφθη 48χρονος που το «έπαιζε πιστολέρο» στο Facebook