ΕΛΛΑΔΑ

18.10.2025 11:24

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 37χρονη που λήστευε με σπρέι πιπεριού

18.10.2025 11:24
astynomia_new

Μια 37χρονη αλλοδαπή, η οποία, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις ληστειών, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης το βράδυ της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως η συλληφθείσα μαζί με έτερη συνεργό που αναζητείται, το πρωί της ίδιας ημέρας στην ευρύτερη περιοχή της οδού Γιαννιτσών χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού σε βάρος 27χρονου αλλοδαπού, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του αυτοκινήτου του πορτοφόλι που περιείχε 800 ευρώ, ενώ με τον ίδιο τρόπο αφαίρεσαν από αυτοκίνητο 40χρονου ημεδαπού στην περιοχή της Μενεμένης πορτοφόλι που, μεταξύ άλλων, περιείχε 150 ευρώ.

Εν συνεχεία προέκυψε ότι σε βάρος της 37χρονης εκκρεμεί απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

