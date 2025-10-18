search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 12:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2025 10:39

Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο «Απόλλων» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

18.10.2025 10:39
pyrgos apollon 66- new

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου, που έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στους Αμπελόκηπους.

Ο 44χρονος, ο οποίος σε λίγο καιρό θα γινόταν για δεύτερη φορά πατέρας, πήδηξε στο κενό από το εστιατόριο-καφέ «Deos».

«Έδρασε ακαριαία»

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ο 44χρονος έδρασε ακαριαία, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης σε όσους βρίσκονταν στον χώρο.

Ενώ έπινε τον καφέ του, ξαφνικά σηκώθηκε, ανέβηκε σε έναν καναπέ, σκαρφάλωσε στο παράθυρο και βούτηξε στο κενό, περιέγραψαν σοκαρισμένοι όσοι τον είδαν.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος, όταν τον είδε να πατάει στον καναπέ, έτρεξε να τον προλάβει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Αρμόδιες πηγές διαψεύδουν πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και ανέφεραν πως λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή του δέχτηκε τηλεφώνημα στο κινητό του.

Όλα δείχνουν πως ο 44χρονος είχε προσχεδιάσει κάθε λεπτομέρεια, καθώς φέρεται να είχε επισκεφτεί τη συγκεκριμένη επιχείρηση και την προηγούμενη ημέρα, προκειμένου να δει τον χώρο.

Είχε ενημερώσει την σύζυγό του πως θα βρίσκεται στην εργασία του

Άλλη πληροφορία που ενισχύει την πιθανότητα να είχε προσχεδιάσει το τέλος του, είναι το γεγονός πως είχε ζητήσει για την Παρασκευή αναρρωτική άδεια, ενώ φέρεται να είπε στη συζυγό του πως πάει στη δουλειά στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν ως τεχνικός.

«Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ. Τρομάξαμε, νομίζαμε ότι έγινε κάποια έκρηξη. Κατευθείαν βγήκαμε έξω και, δυστυχώς, είδαμε τον άνθρωπο κάτω, πεσμένο. Μέχρι να έρθει η αστυνομία υπήρχε φουλ κόσμος. Με το που ήρθε, μας έδιωξε», δήλωσε μάρτυρας στο Orange Press.

Αναζητούν απαντήσεις στις κάμερες

Συγκεκριμένα, από τις κάμερες του καταστήματος, τις οποίες έλεγξαν οι αστυνομικοί, προέκυψε πως ο 44χρονος καθόταν μόνος του δίπλα από ανοιχτό παράθυρο στον καναπέ και έπινε τον καφέ του και για αρκετή ώρα είχε αφήσει το κινητό του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ξαφνικά ανέβηκε πάνω στον καναπέ, σκαρφάλωσε στα προστατευτικά σίδερα και έπεσε στο κενό.

Την ίδια στιγμή ο υπεύθυνος του καταστήματος που αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά τρέχει προς το μέρος του για να τον πιάσει, ωστόσο όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβε να τον σταματήσει.

Διαβάστε επίσης:

Λιτόχωρο: Ακινητοποιήθηκε τρένο με 144 επιβάτες – Εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα

Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς Ελληνικό και Γλυφάδα

Το ChatGPT έρχεται πιλοτικά σε 20 ελληνικά σχολεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
afganistan stratos 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες σήμερα στη Ντόχα

liriki
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Με την «Τζοκόντα» του Πονκιέλλι η επίσημη έναρξη της σεζόν για τη Λυρική

pania-karvelas-new
LIFESTYLE

«Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Καρβέλα;»: Η απάντηση της Πάνια για τις επισκέψεις στον Πάνο Ρούτσι

ekav_aeroplano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

israel_omiroi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε η σορός του Ισραηλινού ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 12:42
afganistan stratos 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες σήμερα στη Ντόχα

liriki
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Με την «Τζοκόντα» του Πονκιέλλι η επίσημη έναρξη της σεζόν για τη Λυρική

pania-karvelas-new
LIFESTYLE

«Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Καρβέλα;»: Η απάντηση της Πάνια για τις επισκέψεις στον Πάνο Ρούτσι

1 / 3