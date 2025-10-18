Οι κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου από τον Πύργο «Απόλλων» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου, που έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στους Αμπελόκηπους.

Ο 44χρονος, ο οποίος σε λίγο καιρό θα γινόταν για δεύτερη φορά πατέρας, πήδηξε στο κενό από το εστιατόριο-καφέ «Deos».

«Έδρασε ακαριαία»

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ο 44χρονος έδρασε ακαριαία, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης σε όσους βρίσκονταν στον χώρο.

Ενώ έπινε τον καφέ του, ξαφνικά σηκώθηκε, ανέβηκε σε έναν καναπέ, σκαρφάλωσε στο παράθυρο και βούτηξε στο κενό, περιέγραψαν σοκαρισμένοι όσοι τον είδαν.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος, όταν τον είδε να πατάει στον καναπέ, έτρεξε να τον προλάβει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Αρμόδιες πηγές διαψεύδουν πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και ανέφεραν πως λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή του δέχτηκε τηλεφώνημα στο κινητό του.

Όλα δείχνουν πως ο 44χρονος είχε προσχεδιάσει κάθε λεπτομέρεια, καθώς φέρεται να είχε επισκεφτεί τη συγκεκριμένη επιχείρηση και την προηγούμενη ημέρα, προκειμένου να δει τον χώρο.

Είχε ενημερώσει την σύζυγό του πως θα βρίσκεται στην εργασία του

Άλλη πληροφορία που ενισχύει την πιθανότητα να είχε προσχεδιάσει το τέλος του, είναι το γεγονός πως είχε ζητήσει για την Παρασκευή αναρρωτική άδεια, ενώ φέρεται να είπε στη συζυγό του πως πάει στη δουλειά στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν ως τεχνικός.

«Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ. Τρομάξαμε, νομίζαμε ότι έγινε κάποια έκρηξη. Κατευθείαν βγήκαμε έξω και, δυστυχώς, είδαμε τον άνθρωπο κάτω, πεσμένο. Μέχρι να έρθει η αστυνομία υπήρχε φουλ κόσμος. Με το που ήρθε, μας έδιωξε», δήλωσε μάρτυρας στο Orange Press.

Αναζητούν απαντήσεις στις κάμερες

Συγκεκριμένα, από τις κάμερες του καταστήματος, τις οποίες έλεγξαν οι αστυνομικοί, προέκυψε πως ο 44χρονος καθόταν μόνος του δίπλα από ανοιχτό παράθυρο στον καναπέ και έπινε τον καφέ του και για αρκετή ώρα είχε αφήσει το κινητό του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ξαφνικά ανέβηκε πάνω στον καναπέ, σκαρφάλωσε στα προστατευτικά σίδερα και έπεσε στο κενό.

Την ίδια στιγμή ο υπεύθυνος του καταστήματος που αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά τρέχει προς το μέρος του για να τον πιάσει, ωστόσο όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβε να τον σταματήσει.

