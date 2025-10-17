Πύργος «Απόλλων»: Πέπλο μυστηρίου για την πτώση του 44χρονου – Ανέβηκε σε έναν καναπέ και έπεσε στο κενό – Τι δείχνουν οι κάμερες

Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της πτώσης ενός 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στην οδό Πανόρμου, καθώς οι αστυνομικοί αναζητούν τα κίνητρα για την πράξη του άνδρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 44χρονος έπινε καφέ στην καφετέρια του πύργου και όπως καταθέτουν οι εργαζόμενοι, ξαφνικά ανέβηκε σε έναν καναπέ και βούτηξε στο κενό.

Στις κάμερες αναζητούν απαντήσεις οι αστυνομικοί

Η αστυνομία συγκεντρώνει στοιχεία με στόχο να διαπιστωθούν οι λόγοι που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα.

Παρόλο που οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως ο 44χρονος, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα και μόλις το έκλεισε αυτοκτόνησε, νεότερα στοιχεία καταρρίπτουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Συγκεκριμένα, από τις κάμερες του καταστήματος, τις οποίες έλεγξαν οι αστυνομικοί, προέκυψε πως ο 44χρονος καθόταν μόνος του δίπλα από ανοιχτό παράθυρο στον καναπέ και έπινε τον καφέ του και για αρκετή ώρα είχε αφήσει το κινητό του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ξαφνικά ανέβηκε πάνω στον καναπέ, σκαρφάλωσε στα προστατευτικά σίδερα και έπεσε στο κενό.

Την ίδια στιγμή ο υπεύθυνος του καταστήματος που αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά τρέχει προς το μέρος του για να τον πιάσει, ωστόσο όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβε να τον σταματήσει.

Τι λένε όσοι βρίσκονταν κοντά

Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την οδό, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Σημειώνεται ότι ο 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και σε λίγες μέρες η σύζυγος αναμένεται να φέρει στον κόσμο και το δεύτερο παιδί τους.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο ένας ακόμη άνδρας, 25 ετών, είχε δώσει τέλος στη ζωή του, πέφτοντας από τον 24ο όροφο του Πύργου «Απόλλων».

