Μαθήτρια στον Βόλο αποκάλυψε ότι την κακοποιούσε ο πατέρας της: Είχε μώλωπες και σημάδια από τσιγάρο

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μαθήτρια Γυμνασίου διερευνά η Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου.
Το κορίτσι είχε εκτεταμένους μώλωπες στο σώμα, που προκάλεσαν την ανησυχία των εκπαιδευτικών. Τελικά, η ίδια παραδέχτηκε ότι την είχε χτυπήσει ο πατέρας της.
Μιλώντας στον σύμβουλο σχολικής ζωής και στον ψυχολόγο του σχολείου η μαθήτρια εκμυστηρεύτηκε ότι η μητέρα έφυγε από το σπίτι, διότι χτυπούσε και εκείνη ο πατέρας της.
Οι καθηγητές είχαν παρατηρήσει και στο παρελθόν μελανιές, καψίματα από τσιγάρο και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, ωστόσο τα απέδιδε σε ατυχήματα.
Η αδελφή της, που φοιτά στο ίδιος σχολείο είχε έρθει με σπασμένο χέρι 3 φορές τους τελευταίους 6 μήνες, σύμφωνα με το gegonotanews.
