Μαθήτρια στον Βόλο αποκάλυψε ότι την κακοποιούσε ο πατέρας της: Είχε μώλωπες και σημάδια από τσιγάρο

Υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μαθήτρια Γυμνασίου διερευνά η Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου.

Το κορίτσι είχε εκτεταμένους μώλωπες στο σώμα, που προκάλεσαν την ανησυχία των εκπαιδευτικών. Τελικά, η ίδια παραδέχτηκε ότι την είχε χτυπήσει ο πατέρας της.

Μιλώντας στον σύμβουλο σχολικής ζωής και στον ψυχολόγο του σχολείου η μαθήτρια εκμυστηρεύτηκε ότι η μητέρα έφυγε από το σπίτι, διότι χτυπούσε και εκείνη ο πατέρας της.

Η αδελφή της είχε έρθει με σπασμένο χέρι στο σχολείο

Οι καθηγητές είχαν παρατηρήσει και στο παρελθόν μελανιές, καψίματα από τσιγάρο και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, ωστόσο τα απέδιδε σε ατυχήματα.

Η αδελφή της, που φοιτά στο ίδιος σχολείο είχε έρθει με σπασμένο χέρι 3 φορές τους τελευταίους 6 μήνες, σύμφωνα με το gegonotanews.

