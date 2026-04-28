Μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια ζητούν οι δικηγορικές ενώσεις μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο

Τη λήψη αυστηρών μέτρων ασφάλειας με σύγχρονα συστήματα σε όλους τους δικαστικούς χώρους της επικράτειας και την ενίσχυση της φύλαξης από την δικαστική αστυνομία, ζητάει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, με αφορμή την διπλή αιματηρή ένοπλη επίθεση στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμεικού και του πρώην Ειρηνοδικείου στους Αμπελόκηπους. Ταυτόχρονα εκφράζει την ανησυχία της για την απουσία ουσιαστικού ελέγχου και την αδυναμία αστυνόμευσης, όπως σημειώνει.

Η ανακοίνωση της Ένωσης αναφέρει:

«Το σημερινό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ και στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου αποτελεί ένα ακόμη περιστατικό που καταδεικνύει την έλλειψη ασφάλειας και την επικίνδυνη για δικηγόρους, δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και πολίτες στοχοποίηση των χώρων απονομής δικαιοσύνης.

Εκτιθέμεθα όλοι καθημερινά σε κίνδυνο, ακόμη και της ζωής μας, εργαζόμενοι σε κτήρια:

• Όπου διαπιστώνεται απουσία ουσιαστικού ελέγχου (εν προκειμένω οι χώροι του πρώην Ειρηνοδικείου).

• Όπου η αστυνόμευση αδυνατεί να προλάβει βίαια ξεσπάσματα.

Επισημαίνουμε ότι στο Εφετείο της Αθήνας πράγματι έχουν καταβληθεί προσπάθειες από τη Διοίκηση για τον όσο το δυνατόν καλύτερη αστυνόμευση και έλεγχο. Την ίδια προσπάθεια μπορούμε να πούμε ότι διαπιστώνουμε και για τον χώρο της Ευελπίδων.

Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για το Ειρηνοδικείο. Και όχι μόνον εκ αποτελέσματος. Δεν είναι δυνατόν να συζητούμε για «εκσυγχρονισμό της δικαιοσύνης» και «ψηφιακά άλματα», όταν ένας πολίτης κυκλοφορεί με όπλο μέσα σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικά μέγαρα.

Η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων απαιτεί άμεσα:

• Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων ελέγχου (X-ray, ανιχνευτές μετάλλων) σε όλα τα δικαστικά μέγαρα της επικράτειας, χωρίς εξαιρέσεις.

• Ενίσχυση της φύλαξης από την δικαστική αστυνομία.

Θα περιμένουμε να θρηνήσουμε θύματα για να ληφθούν οι αποφάσεις για το αυτονόητο;».

Πρόεδροι Δικηγορικών Συλλόγων: Επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων ασφαλείας

Η συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με αφορμή την σημερινή ένοπλη επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια της Αθήνας, με ανακοίνωσή της ζητάει την λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια.

Αναλυτικότερα, η συντονιστική επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αναφέρει:

«Με αφορμή την ένοπλη επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων στο χώρο των δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών επισημαίνει «για μία ακόμη φορά την ανάγκη λήψης των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι στην απονομή της δικαιοσύνης (λειτουργοί, συλλειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, διάδικοι) να ασκούν ασφαλείς και απρόσκοπτα τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους.

Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι τα πολυδιαφημιζόμενα μέτρα ασφαλείας δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη ασφάλεια. Η σημερινή εικόνα δεν συνάδει με τον νομικό μας πολιτισμό και δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Η συντονιστική επιτροπή εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους και ζητά την άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες τελέστηκε η σημερινή ένοπλη επίθεση και την απόδοση ευθυνών όπου ανήκουν».

Να σημειωθεί και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει πρωτοφανή την επίθεση στο Εφετείο και αναφέρει ότι είναι αφύλακτα τα δικαστήρια, ενώ καλεί την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της.

