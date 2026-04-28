Το Ιράν αναμένεται να υποβάλει σύντομα αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ

Οι μεσολαβητές στο Πακιστάν αναμένουν να λάβουν μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν τις επόμενες ημέρες για τον τερματισμό του πολέμου, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέδειξε ότι δεν θα αποδεχόταν μια προηγούμενη εκδοχή της, δήλωσαν στο CNN πηγές κοντά στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Οι πηγές αναφέρουν ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί αναμένεται να επιστρέψει στην Τεχεράνη σήμερα μετά από επίσκεψη στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι αναμένεται να συμβουλευτεί τους ηγέτες του καθεστώτος. Η διαδικασία αυτή είναι αργή, λένε οι πηγές, λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του οποίου η τοποθεσία κρατείται μυστική.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα αποδεχτεί μια εκδοχή της ιρανικής πρότασης που υποβλήθηκε το Σαββατοκύριακο, η οποία ζητούσε τον τερματισμό του πολέμου πρώτα και την επίλυση των πιο ακανθωδών ζητημάτων που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ρευστή, και πολλά θα εξαρτηθούν από το αν το Ιράν θα επανέλθει με μια αναθεωρημένη πρόταση που θα είναι πιο αποδεκτή από τις ΗΠΑ.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι βρίσκεται σε «Κατάσταση Κατάρρευσης», επιμένοντας ότι η Τεχεράνη θέλει το Στενό του Ορμούζ ανοιχτό καθώς «προσπαθούν να καταλάβουν την ηγεσία τους».

Διαβάστε επίσης:

