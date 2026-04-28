search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 19:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Το Ιράν αναμένεται να υποβάλει σύντομα αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ

aragtsi

Οι μεσολαβητές στο Πακιστάν αναμένουν να λάβουν μια αναθεωρημένη πρόταση από το Ιράν τις επόμενες ημέρες για τον τερματισμό του πολέμου, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέδειξε ότι δεν θα αποδεχόταν μια προηγούμενη εκδοχή της, δήλωσαν στο CNN πηγές κοντά στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Οι πηγές αναφέρουν ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί αναμένεται να επιστρέψει στην Τεχεράνη σήμερα μετά από επίσκεψη στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι αναμένεται να συμβουλευτεί τους ηγέτες του καθεστώτος. Η διαδικασία αυτή είναι αργή, λένε οι πηγές, λόγω της δυσκολίας επικοινωνίας με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του οποίου η τοποθεσία κρατείται μυστική.

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα αποδεχτεί μια εκδοχή της ιρανικής πρότασης που υποβλήθηκε το Σαββατοκύριακο, η οποία ζητούσε τον τερματισμό του πολέμου πρώτα και την επίλυση των πιο ακανθωδών ζητημάτων που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ρευστή, και πολλά θα εξαρτηθούν από το αν το Ιράν θα επανέλθει με μια αναθεωρημένη πρόταση που θα είναι πιο αποδεκτή από τις ΗΠΑ.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι βρίσκεται σε «Κατάσταση Κατάρρευσης», επιμένοντας ότι η Τεχεράνη θέλει το Στενό του Ορμούζ ανοιχτό καθώς «προσπαθούν να καταλάβουν την ηγεσία τους».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
siemens-eksot

lekkas skiathos – new

adonis_georgiadis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

tempi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

skertsos akis 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

ilikiomenoi-new
ΥΓΕΙΑ

tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

89xronos_ELAS
ΕΛΛΑΔΑ

stelios loymakis 2
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

siemens-eksot

lekkas skiathos – new

adonis_georgiadis_new
1 / 3