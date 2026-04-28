Δυσαρεστημένος ο Τραμπ με την πρόταση του Ιράν: Αφήνει να εννοηθεί πως δεν θα τη δεχτεί – Την ανηφόρα ξανά οι τιμές του πετρελαίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε χθες να εννοηθεί ότι είναι απίθανο να αποδεχτεί την τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν πηγές στο CNN, αφού η Τεχεράνη πρότεινε ένα σχέδιο κατά το οποίο θα επαναλειτουργούσε το Στενό του Ορμούζ, αφήνοντας παράλληλα ερωτήματα σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα για μεταγενέστερες διαπραγματεύσεις.

Οι ελπίδες για αναβίωση των ειρηνευτικών προσπαθειών έχουν υποχωρήσει αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσε μια επίσκεψη που είχε προγραμματιστεί για το περασμένο Σαββατοκύριακο από τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, στο Πακιστάν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ταξίδεψε δύο φορές στο Ισλαμαμπάντ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Επισκέφθηκε επίσης το Ομάν και τη Δευτέρα πήγε στη Ρωσία, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και έλαβε λόγια υποστήριξης από έναν μακροχρόνιο σύμμαχο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν, Ρεζά Ταλαέι-Νικ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να μοιραστεί τις αμυντικές δυνατότητες όπλων και τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την «ήττα της Αμερικής» με «ανεξάρτητα» έθνη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Αυτό το μπλοκ περιλαμβάνει το Ιράν, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία, το Πακιστάν και κράτη της Κεντρικής Ασίας.

Με τις εμπόλεμες πλευρές να φαίνονται ακόμη μακριά, οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 3% την Τρίτη και επεκτείνοντας τα κέρδη από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η παγκόσμια τιμή του πετρελαίου σκαρφάλωσε πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά σε τρεις εβδομάδες σήμερα, καθώς οι traders ανησυχούν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν βρίσκονται πιο κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη επαναλειτουργία του ζωτικού Στενού του Ορμούζ.

Τα κέρδη της BP υπερδιπλασιάστηκαν τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, καθώς οι traders της εταιρείας εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις άγριες διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκαν από τον πόλεμο του Ιράν.

Τουλάχιστον έξι δεξαμενόπλοια φορτωμένα με ιρανικό πετρέλαιο έχουν αναγκαστεί να επιστρέψουν στο Ιράν λόγω του αποκλεισμού των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο του πολέμου στην κυκλοφορία.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε την ενέργεια των ΗΠΑ κατά των δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με το Ιράν ως «απευθείας νομιμοποίηση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας στην ανοιχτή θάλασσα», σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Φατεμέ Μοχαζεράνι, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη ότι το Ιράν είχε προετοιμαστεί για σενάρια θαλάσσιου αποκλεισμού ήδη από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024 και είχε κάνει τις απαραίτητες διευθετήσεις ώστε «να μην υπάρχει τίποτα ανησυχητικό».

Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιούσε βόρειους, ανατολικούς και δυτικούς εμπορικούς διαδρόμους που δεν βασίζονται σε λιμάνια του Κόλπου για να εξουδετερώσει τις επιπτώσεις του αποκλεισμού.

credit: AP

Μεταξύ 125 και 140 πλοίων συνήθως διέσχιζαν καθημερινά το στενό πριν από τον πόλεμο, αλλά μόνο επτά το έχουν κάνει την τελευταία ημέρα, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων Kpler και δορυφορική ανάλυση από την SynMax, και κανένα από αυτά δεν μετέφερε πετρέλαιο με προορισμό την παγκόσμια αγορά.

Με τα ποσοστά αποδοχής του να μειώνονται, ο Τραμπ αντιμετωπίζει εγχώριες πιέσεις για να τερματίσει έναν πόλεμο για τον οποίο έχει δώσει στο αμερικανικό κοινό μεταβαλλόμενες αιτιολογήσεις.

Ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν στο Reuters ότι η πρόταση που παρουσίασε ο Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο προέβλεπε συνομιλίες σε στάδια, με το πυρηνικό ζήτημα να παραμερίζεται στην αρχή. Ένα πρώτο βήμα θα απαιτούσε τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και την παροχή εγγυήσεων ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τον ξεκινήσουν ξανά. Στη συνέχεια, οι διαπραγματευτές θα επιλύσουν τον αποκλεισμό του θαλάσσιου εμπορίου του Ιράν από το Ναυτικό των ΗΠΑ και την τύχη του Στενού του Ορμούζ, το οποίο το Ιράν σκοπεύει να ανοίξει ξανά υπό τον έλεγχό του.

Μόνο τότε οι συνομιλίες θα εξετάσουν άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας διαμάχης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με το Ιράν να εξακολουθεί να επιδιώκει κάποιο είδος αναγνώρισης από τις ΗΠΑ του δικαιώματός του να εμπλουτίζει ουράνιο.

