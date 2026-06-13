Ώρα τίτλου: Στο ΣΕΦ ο τελικός των τελικών

Η ώρα της… αλήθειας έφτασε! Στις 18:00 (13/6), ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίρνουν θέση στο τζάμπολ του 5ου και τελευταίου τελικού στα πλέι οφ της Greek Basketball League, καθώς εξάντλησαν το μάξιμουμ των μεταξύ τους «μαχών» στη σειρά των τελικών (best of 5), για την ανάδειξη του Πρωταθλητή Ελλάδας 2026.

Με το σκορ 2-2, ο τελικός των… τελικών θα λάβει χώρα στην έδρα του Ολυμπιακού, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ο Πρωταθλητής Ευρώπης 2026, έχει το πλεονέκτημα έδρας, αφού ολοκλήρωσε πρώτος και αήττητος την κανονική περίοδο (24-0), ενώ ο δεύτερος της regular season, Παναθηναϊκός, είχε ρεκόρ 19-5.

Το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο, αφού οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού εξάντλησαν τα εισιτήρια εντός διώρου, για τον 5ο τελικό την Πέμπτη (11/6). Κατάμεστο θα είναι πάντως και το Τ-Center, αφού η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, ανοίγει τις πόρτες στους φιλάθλους της για να παρακολουθήσουν όλοι μαζί μέσω γιγαντο-οθόνης την τελευταία «μάχη» της σεζόν που θα κρίνει τον φετινό Πρωταθλητή Ελλάδας.

Αφού πρώτα… ζεστάθηκαν για το 1-1, στον 3ο και τον 4ο τελικό, οι δύο «αιώνιοι» έπιασαν υψηλότατη απόδοση και πρόσφεραν «καυτές» μάχες, πιστοποιώντας τη φήμη τους και των ντέρμπι «αιωνίων» στο ελληνικό μπάσκετ. Εξάλλου, ο 4ος τελικός κρίθηκε σε δύο παρατάσεις και… το Σάββατο στο ΣΕΦ… δεν θα υπάρχει παράταση στην αγωνία για τον Πρωταθλητή Ελλάδας. Τα λάθη αυτή τη φορά δεν συγχωρούνται, με τον γηπεδούχο Ολυμπιακό να διεκδικεί τον 16ο τίτλο Πρωταθλητή Ελλάδας και τον πολυνίκη Παναθηναϊκό να έχει στόχο την κατάκτηση του 42ου τίτλου του.

Σε μία τεταμένη ατμόσφαιρα και φέτος ανάμεσα στις δύο ομάδες και με τις τιμωρίες από τη ΔΕΑΒ και τον αθλητικό δικαστή να έχουν ήδη επιβληθεί για αμφότερες και τις καταγγελίες να συνεχίζονται, το «στοίχημα» είναι και αυτή τη φορά, μετά την ολοκλήρωση του 5ου τελικού, νικητής να βγει ο αθλητισμός… όποιος κι αν είναι ο Πρωταθλητής Ελλάδας.

Πρωταθλητής Ευρώπης 2026 ο Ολυμπιακός για 4η φορά στην Ιστορία, έχει αποδείξει πως δεν έμεινε από… κίνητρο, ούτε από ενέργεια, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχουν υπερασπιστεί την έδρα τους στα δύο ματς του ΣΕΦ και να θέλουν να το πράξουν και μία τρίτη φορά! Ο Ολυμπιακός έφθασε στους τελικούς αήττητος (24/24 στην κανονική περίοδο και 4/4 στα πλέι οφ σε προημιτελικά και ημιτελικά, δηλαδή με 28/28). Ο Ολυμπιακός απέκλεισε με 2-0 τον Κολοσσό Ρόδου στην προημιτελική φάση και με 2-0 την ΑΕΚ στην ημιτελική φάση της GBL. Μόνο δύο ήττες μετρά δηλαδή ο Ολυμπιακός αυτή τη σεζόν στην GBL μέχρι στιγμής, δηλαδή τις δύο στους ισάριθμους τελικούς στο T-Center. Μετρά δηλαδή 30 νίκες – 2 ήττες ο Ολυμπιακός πριν από το τζάμπολ του 5ου τελικού. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλουν να προσθέσουν το 16ο τρόπαιο Πρωταθλητή Ελλάδας στο παλμαρέ της ομάδας του Πειραιά. Έχοντας κατακτήσει το Super Cup 2025 στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο και τη Euroleague, η ομάδα του Πειραιά διεκδικεί τον 3ο τίτλο της σεζόν, έχοντας δει τον Παναθηναϊκό να κατακτά το Κύπελλο Ελλάδας για το 2026.

Ο Παναθηναϊκός, έχοντας κατακτήσει μόνο το Κύπελλο Ελλάδας για το 2026, έχει στόχο να… σώσει την αξιοπρέπειά του κατακτώντας το Πρωτάθλημα Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-2 στο Game 4, έδειξε πως είναι πολύ «σκληρός» για να… πεθάνει απέναντι στην κορυφαία ομάδα της Ευρώπης αυτή τη σεζόν, για να διεκδικήσει το 42ο «πράσινο» Πρωτάθλημα Ελλάδας (σ.σ. με τον τίτλο του 1921 που δεν θεωρείται πάντως επίσημος) στο ΣΕΦ το Σάββατο (13/6). Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του θα μεταβούν χωρίς… άγχος στο ΣΕΦ, αφού η πίεση βρίσκεται στους γηπεδούχους «ερυθρόλευκους». Το κίνητρο να κατακτήσει το Πρωτάθλημα Ελλάδας μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού και μπροστά στους φιλάθλους των Πειραιωτών που έκαναν sold out εντός διώρου τα εισιτήρια του 5ου τελικού είναι υψηλότατο για τους «πράσινους» που θα τα δώσουν όλα για να τα καταφέρουν.

Mόνο τρεις φορές στις χρονιές των 10 ελληνικών τροπαίων Euroleague/Κυπέλλου Πρωταθλητριών πριν από το 10ο φετινό, ο Πρωταθλητής Ευρώπης δεν κατάφερε να σηκώσει και την κούπα της Α1 ανδρών/Greek Basketball League: To 1996, το 2002 και το 2013.

Οι τίτλοι των δύο ομάδων

Τα 15 πρωταθλήματα Ελλάδας του Ολυμπιακού είναι τα εξής: 1949, 1960, 1976, 1978, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2012, 2015, 2016, 2022, 2023, 2025

O Παναθηναϊκός μετρά 41 πρωταθλήματα Ελλάδας έχοντας αναδειχτεί Πρωταθλητής Ελλάδας τελευταία φορά το 2024. Τα 41 πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού (1921 δεν είναι επίσημος, 1946, 1947, 1950, 1951, 1954, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024).

Οι διοργανώσεις της σεζόν

Την τρέχουσα σεζόν, ο Ολυμπιακός επικράτησε και εντός και εκτός έδρας του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Πειραιά νίκησε με 90-86 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τη 2η αγωνιστική και με 101-94 στο T-Center για την 23η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός έκανε και το 2-0 στη Euroleague απέναντι στον Παναθηναϊκό, καθώς επικράτησε με 87-82 μέσα στο Τ-Center για την 19η αγωνιστική και με 86-80 στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός με τις δύο νίκες του στο ΣΕΦ στους τελικούς έφτασε τις 6 νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Οι τρεις μοναδικές φορές που ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού αυτή τη σεζόν ήταν στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης («Δύο Αοράκια», με 79-68 και στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για 22η φορά στην Ιστορία του, στον 2ο τελικό (68-58) στο T-Center και στον 4ο τελικό στο T-Center (93-86, 2η παρ.).

O Παναθηναϊκός δεν μετείχε στο Super Cup, στη Ρόδο, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Aυτή θα είναι η 15η φορά στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος που η σειρά των τελικών και μαζί της ο τίτλος, θα κριθεί στον μέγιστο αριθμό των αγώνων, σε Game 5. Είναι ένα αρκετά σημαντικό πια δείγμα γραφής για να οδηγεί σε συμπεράσματα σχετικά με τις ιδιαιτερότητες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν οι ομάδες.

Συνολικά 12 από τις 14 σειρές τελικών που πήγαν στο Game 5 κρίθηκαν υπέρ των εκάστοτε γηπεδούχων. Με λίγα λόγια το πλεονέκτημα έδρας είναι πολύ ισχυρό, όμως οι εξαιρέσεις του κανόνα επιτρέπουν στην ομάδα με το μειονέκτημα να ελπίζει. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που και τα δύο break είχαν τον ίδιο «θύτη», τον Παναθηναϊκό και το ίδιο «θύμα», τον Ολυμπιακό.

Ήταν το 1999 και το 2017 όταν οι «αιώνιοι» δεν έλυσαν τις διαφορές τους στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια των τελικών και εκεί ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάει κόντρα στο μειονέκτημα έδρας, κόντρα στον κανόνα του 85,71% των Game 5 και να κατακτήσει τον τίτλο στο γήπεδο του αντιπάλου του. Το 1999 λοιπόν ο Παναθηναϊκός, με τον Λευτέρη Σούμποτιτς στον πάγκο του, επικράτησε με 62-53 και κορυφαίος τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα με 19 και τον Ντίνο Ράτζα με 12 πόντους ενώ ο Άντονι Γκόλντγουαϊρ είχε 11 πόντους για τον Ολυμπιακό.

Η ιστορία επαναλήφθηκε 18 χρόνια μετά, στο Game 5 του 2017 όταν ο Παναθηναϊκός έχοντας στο «τιμόνι» τον Τσάβι Πασκουάλ, έμεινε όρθιος στο ΣΕΦ επικρατώντας του Ολυμπιακού με 66-51 και κορυφαίους τον Κέι Σι Ρίβερς με 13 και τον Νικ Καλάθη με 12 πόντους. Για τους «ερυθρόλευκους» σε εκείνον τον αγώνα, ο Δημήτρης Αγραβάνης ήταν ο μοναδικός που έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων (10).

Αυτές ήταν οι εξαιρέσεις του κανόνα που διέπει τα Game 5 των τελικών. Ο Ολυμπιακός θέλει να τον ακολουθήσει κάνοντας επί της ουσίας ότι:

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για 12η φορά σε ένα Game 5 τελικών με τους «ερυθρόλευκους» να κερδίσουν τα τρία και τους «πράσινους» τα οκτώ από τα προηγούμενα 11

1995: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 45-44 1996: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 73-38 1999: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 53-62 2001: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 79-63 2007: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 89-76 2008: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 90-76 2012: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-76 2014: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 82-71 2017: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 51-66 2018: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 84-70 2024: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 87-82



Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός υπερασπίστηκαν τις έδρες τους κάνοντας το 2/2 σε αυτές για να φτάσουν στο Game 5. Είναι κάτι που έγινε άλλες 10 φορές στην ιστορία των τελικών, σε σειρές δηλαδή στις οποίες τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια κρίθηκαν υπέρ των γηπεδούχων. Στις οχτώ από αυτές το σερί δεν «έσπασε» μέχρι το τέλος.

* Το 1994 νικώντας τον ΠΑΟΚ με 70-65 (Πάσπαλι 30, Τάρπλεϊ 14 – Μπέρι 24, Πρέλεβιτς 23).

* Το 1995 νικώντας τον Παναθηναϊκό με 45-44 (Τζόνσον 16, Φασούλας 10 – Βράνκοβιτς 13, Παταβούκας 8).

* Το 1996 νικώντας τον Παναθηναϊκό με 73-38 (Ρίβερς 16, Τάρλατς 14 – Αλβέρτης 10, Γιαννάκης 6).

* Το 2012 νικώντας τον Παναθηναϊκό με 82-76 (Σπανούλης 24, Πρίντεζης 14, Λο 10 – Ν.Καλάθης 17, Διαμαντίδης 13).

Το τρίτο του Μπαρτζώκα, το δεύτερο του Αταμάν

Η ιστορία των Game 5 των τελικών είναι διάσπαρτη από ξεχωριστές στιγμές και φυσικά πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν σε αυτά, με τους προπονητές να έχουν μία ξεχωριστή θέση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα κοουτσάρει για τρίτη φορά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, έχοντας ηττηθεί στα δύο προηγούμενα (το 2014 και το 2024) ενώ ο Εργκίν Αταμάν ήταν παρών στο παιχνίδι 2024 το οποίο και κέρδισε.

Κοουτσάροντας στον αυριανό αγώνα, ο προπονητής του Ολυμπιακού θα «πιάσει» τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη στη 2η θέση της λίστας των προπονητών που κοουτσάρισαν στα Game 5 των τελικών. Στην κορυφή της βρίσκεται ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με τέσσερα τέτοια παιχνίδια (3-1). Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR από την πλευρά του θα γίνει ο 8ος που θα έχει περισσότερα από ένα Game 5.

Αν ο Ολυμπιακός αναδειχτεί νικητής του αυριανού τελικού και κατακτήσει τον τίτλο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα γίνει ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία της GBL που θα κάνει δύο σερί κατακτήσεων τίτλων. Είναι κάτι που έκανε και στη διετία 2022-2023, ενώ ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είναι ο μόνος που το κατάφερε ως τώρα με το σερί των εννιά τίτλων από το 2003 ως το 2011 και των δύο από το 2000 ως το 2001.

Μπαρτζώκας και Αταμάν κλείνουν μία τριετία προσωπικών αναμετρήσεων στη Stoiximan GBL και ο αγώνα της Τετάρτη ήταν ο 20ός μεταξύ τους. Ο προπονητής των «πράσινων» έχει το προβάδισμα μετρώντας 11 νίκες έναντι εννιά εκείνου των «ερυθρόλευκων». Στα ματς του ΣΕΦ ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει το προβάδισμα με έξι νίκες έναντι τριών του Αταμάν.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στους πρώτους τρεις τελικούς της Greek Basketball League και το υπόλοιπο πρόγραμμα έχουν ως εξής:

1ος ΤΕΛΙΚΟΣ (3/6/2026)

Τετάρτη, 3 Ιουνίου

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-76 (1-0)

2ος ΤΕΛΙΚΟΣ (5/6/2026)

Παρασκευή, 5 Ιουνίου

Τ-CENTER: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 68-58 (1-1)

3ος ΤΕΛΙΚΟΣ (8/6/2026)

Δευτέρα, 8 Ιουνίου

ΣΕΦ: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 102-92 (2-1)

4ος ΤΕΛΙΚΟΣ (10/6/2026)

Τετάρτη, 10 Ιουνίου

T-CENTER: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-86 2η παρ., 79-79 (1η παρ.), 69-69 (κ.α.)

5ος ΤΕΛΙΚΟΣ (13/6/2026)

ΣΕΦ: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 18:00

Η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες.

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

Μουντιάλ 2026: Σαρωτικές οι ΗΠΑ στην πρεμιέρα τους, 4-1 την Παραγουάη (Videos)











