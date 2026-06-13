Μουντιάλ 2026: Σαρωτικές οι ΗΠΑ στην πρεμιέρα τους, 4-1 την Παραγουάη (Videos)

Εντυπωσιακό ξεκίνημα πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επικρατώντας με 4-1 της Παραγουάης στο Los Angeles Stadium.

Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο κυριάρχησε απόλυτα στην αναμέτρηση και έστειλε μήνυμα από την πρεμιέρα του 4ου ομίλου, όπου συμμετέχουν επίσης η Αυστραλία και η Τουρκία.

Οι Αμερικανοί μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και πήραν το προβάδισμα μόλις στο 7ο λεπτό. Έπειτα από εξαιρετική συνεργασία των Πούλισικ και ΜακΚένι, ο Μπομπαντίγια έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 1-0 με αυτογκόλ.

Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε αμείωτη. Στο 28ο λεπτό ο Μπαλογκάν απείλησε, προειδοποιώντας την άμυνα της Παραγουάης, και τρία λεπτά αργότερα βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μετά από τελική πάσα του Πούλισικ από τα αριστερά, ο επιθετικός της Μονακό πλάσαρε εύστοχα από το ύψος του πέναλτι για το 2-0.

Οι ΗΠΑ συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες και θα μπορούσαν να διευρύνουν ακόμη περισσότερο το προβάδισμά τους με τους Τίλμαν και Ρίτσαρντς.

Τελικά, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με σκορ 3-0. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μπαλογκάν πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, όταν πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και με εξαιρετικό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε, με τους δύο προπονητές να προχωρούν σε αλλαγές και την Παραγουάη να προσπαθεί να αντιδράσει.

Παρά τις προσπάθειες των Νοτιοαμερικανών, οι ΗΠΑ διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα και συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες, κυρίως με τους Ρόμπινσον, Μπαλογκάν και τον ιδιαίτερα δραστήριο Ντεστ.

Ωστόσο, στο 73ο λεπτό και κόντρα στη ροή του αγώνα, η Παραγουάη κατάφερε να μειώσει σε 3-1. Ο Ενσίσο μοίρασε την ασίστ και ο Μαουρίτσιο, που είχε περάσει ως αλλαγή από τον Γκουστάβο Αλφάρο, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ρέινα πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 και ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη θριαμβευτική πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μουντιάλ 2026.

ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Ντεστ (Γουέα 72′), Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον, Ριμ, Φριμαν, Άνταμς, ΜακΚένι, Τίλμαν (Ρέινα 82′), Πούλισικ (Μπερχάλτερ 46′), Μπαλογκάν (Πέπι 72′)

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο): Γκιλ, Αλντερέτε, Κάσερες (Βελάσκες 80′), Αλόνσο, Γ. Γκόμες, Ντ. Γκόμες (Κακού 80′), Αλμιρόν (Σόσα 80′), Μπομπαντίγια (Μαουρίτσιο 46′) Κούμπας, Σανάμπρια (Άρτσε 62′), Ενσίσο

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