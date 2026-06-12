Μουντιάλ 2026: Το Ιράν έφτασε στο Μεξικό – Απόλυτη μυστικοπάθεια, θα πηγαίνουν στις ΗΠΑ για τα ματς και θα αποχωρούν

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Μπορεί η Εθνική του Ιράν να δίνει και τα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ στις ΗΠΑ, όμως η βάση τους θα παραμείνει στο Μεξικό.
Η FIFA έκανε δεκτό το αίτημά τους αφού ο Τραμπ δεν εγγυόταν την ασφάλειά τους, ενώ υπάρχει και πρόβλημα με τη βίζα σε πολίτες του Ιράν (ήδη, όπως και σε αφρικανικές χώρες έχουν ακυρωθεί βίζες και δεν έχουν ταξιδέψει φίλοι του Ιράν, της Ακτής Ελεφαντοστού και της Σενεγάλης, ενώ… έπεται και συνέχεια), με αποτέλεσμα να μετακομίσουν στο Μεξικό.
Εκεί θα παραμείνουν σε όλο το τουρνουά, ενώ για τα παιχνίδια θα τους δίνεται άδεια εισόδου στις ΗΠΑ παραμονή του αγώνα, θα διανυκτερεύουν το βράδυ και μετά το παιχνίδι θα επιστρέφουν στο Μεξικό.
Χθες έκαναν και την πρώτη τους προπόνηση κάτω από μέτρα ασφαλείας και με απόλυτη μυστικοπάθεια καθώς δεν έκαναν δηλώσεις, ενώ εμφανίστηκαν μόλις 12 παίκτες που έκαναν ζέσταμα για 15 λεπτά ώστε να τους απαθανατίσουν -όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο- οι φωτογράφοι.
Το Ιράν κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, ενώ στον ίδιο όμιλο είναι το Βέλγιο και η Αίγυπτος.
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