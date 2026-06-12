Μουντιάλ 2026: Το Ιράν έφτασε στο Μεξικό – Απόλυτη μυστικοπάθεια, θα πηγαίνουν στις ΗΠΑ για τα ματς και θα αποχωρούν

Μπορεί η Εθνική του Ιράν να δίνει και τα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ στις ΗΠΑ, όμως η βάση τους θα παραμείνει στο Μεξικό.

Η FIFA έκανε δεκτό το αίτημά τους αφού ο Τραμπ δεν εγγυόταν την ασφάλειά τους, ενώ υπάρχει και πρόβλημα με τη βίζα σε πολίτες του Ιράν (ήδη, όπως και σε αφρικανικές χώρες έχουν ακυρωθεί βίζες και δεν έχουν ταξιδέψει φίλοι του Ιράν, της Ακτής Ελεφαντοστού και της Σενεγάλης, ενώ… έπεται και συνέχεια), με αποτέλεσμα να μετακομίσουν στο Μεξικό.

Εκεί θα παραμείνουν σε όλο το τουρνουά, ενώ για τα παιχνίδια θα τους δίνεται άδεια εισόδου στις ΗΠΑ παραμονή του αγώνα, θα διανυκτερεύουν το βράδυ και μετά το παιχνίδι θα επιστρέφουν στο Μεξικό.

Iran held open training at their World Cup base camp in Mexico's Tijuana, giving a first look inside as the team arrived amid ongoing geopolitical tensions https://t.co/ej7CCJIMSu pic.twitter.com/8MWk9vnoZp — Reuters (@Reuters) June 11, 2026

Χθες έκαναν και την πρώτη τους προπόνηση κάτω από μέτρα ασφαλείας και με απόλυτη μυστικοπάθεια καθώς δεν έκαναν δηλώσεις, ενώ εμφανίστηκαν μόλις 12 παίκτες που έκαναν ζέσταμα για 15 λεπτά ώστε να τους απαθανατίσουν -όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο- οι φωτογράφοι.

Iran’s National Team Holds First Open Training in Tijuana



Iran’s national football team conducted its 1st open training session at their World Cup base camp in Tijuana on Thursday. The squad relocated their preparations from the US to Mexico last month following US war on Iran. pic.twitter.com/7T7PCVeiG7 June 12, 2026

Το Ιράν κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, ενώ στον ίδιο όμιλο είναι το Βέλγιο και η Αίγυπτος.

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