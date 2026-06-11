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11.06.2026 20:34

Μουντιάλ 2026: Η πρώτη τελετή έναρξης από την Πόλη του Μεξικού με… Σακίρα (Live)

11.06.2026 20:34
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Ούτε μία ούτε δύο αλλά τρεις λαμπερές τελετές έναρξης θα έχει το φετινό μουντιάλ, που θα διεξαχθεί στο Μεξικό, στις ΗΠΑ και στον Καναδά, με εναρκτήριες τελετές και στις τρεις χώρες την την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Από την Πόλη του Μεξικού μέχρι τη Νέα Υόρκη και το Τορόντο, εκατομμύρια φίλαθλοι ντυμένοι στα χρώματα των χωρών τους θα παρακολουθήσουν 48 εθνικές ομάδες να διεκδικούν το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι η πρώτη φορά που η διοργάνωση διεξάγεται με 48 ομάδες, έναντι των 32 που συμμετείχαν από το 1998, καθώς και η πρώτη φορά που το Μουντιάλ φιλοξενείται από τρεις χώρες.

Η πρώτη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Αζτέκα της Πόλης του Μεξικού πριν από τον αγώνα του 1ου ομίλου μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής. Η Shakira και ο Burna Boy θα παρουσιάσουν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, “Dai Dai”, ενώ στη σκηνή θα εμφανιστούν και άλλοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο πρώτο επίσημο άλμπουμ Μουντιάλ της FIFA.

Την Παρασκευή, το Τορόντο θα φιλοξενήσει τη δική του τελετή έναρξης πριν από τον αγώνα Καναδά–Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, με συμμετοχές γνωστών Καναδών καλλιτεχνών όπως η Alanis Morissette, η Alessia Cara, η Jessie Reyez και ο Michael Bublé.

Την ίδια ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν τη δική τους έναρξη στο Λος Άντζελες πριν από τον αγώνα ΗΠΑ–Παραγουάης, με τους Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema και Tyla να πρωταγωνιστούν στο μουσικό πρόγραμμα.

Παράλληλα με τη γιορτή του ποδοσφαίρου, οι αμερικανικές αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις πόλεις που φιλοξενούν αγώνες, ενώ η FIFA έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες για τα αντικείμενα που επιτρέπονται στα στάδια.

Παρότι οι τιμές των εισιτηρίων έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω του υψηλού κόστους τους, το ενδιαφέρον των φιλάθλων παραμένει τεράστιο. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα όλων των εποχών, με τα στοιχήματα να δίνουν και να παίρνουν για τις φιναλίστ και την ομάδα που θα «το σηκώσει».

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