Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Πάνω από 500.000 οι εκτοπισμένοι – Υπό «κλοιό» το Μπορντό, βελτιωμένη η εικόνα κοντά στη Μαδρίτη (videos)

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Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Γαλλία και Ισπανία λόγω των τεράστιων φωτιών που καίνε ανεξέλεγκτα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 116.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην Ισπανία ενώ στη Γαλλία πάνω από 375.000.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία επικεντρώνονται τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο που καίει νοτιοδυτικά του Μπορντό.

Η φωτιά κοντά στη Ζιρόντ έχει καταστρέψει έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι και είναι μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην χώρα από τον Β’ ΠΠ.

🇪🇸 🇫🇷 France fought an "unpredictable" wildfire close to Bordeaux on Sunday while Spain warned of "difficult hours" in its own fiery battle, with evacuations from danger zones in both countries mounting to well over 300,000 people.

➡️ https://t.co/yoJsHaWrZu pic.twitter.com/r242fNWn6S — AFP News Agency (@AFP) July 26, 2026

Περίπου 2.500 πυροσβέστες (συμπεριλαμβανομένης μιας ελβετικής ομάδας), 1.500 στρατιωτικοί και περίπου 1.200 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στη Ζιρόντ.

Η αστυνομία στη Ζιρόντ προέβη σε τρεις συλλήψεις το Σαββατοκύριακο για εμπρησμό. Μέσα σε αυτούς ήταν άνδρα που κάπνιζε στο δάσος ενώ δύο έκαναν μπάρμπεκιου σε δασική περιοχή.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει για το πρωί της Δευτέρας (27/7) έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να συζητήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε την Κυριακή ότι η φωτιά στη Ζιρόντ έγινε «εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη ξανά» το Σάββατο το βράδυ, δημιουργώντας τους δικούς της ανέμους . Πρόσθεσε πως εξαπλώθηκε ακανόνιστα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό.

Καλύτερη εικόνα στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, οι φωτιές δυτικά της Μαδρίτης τέθηκαν υπό έλεγχο αν και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ κάνει λόγο για «δύσκολες ώρες».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές στην Άβιλα, μία από τις τρεις κεντρικές επαρχίες που επλήγησαν από μεγάλες πυρκαγιές, μαζί με τη Μαδρίτη και το Τολέδο.

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 50.000 εκτάρια (123.500 στρέμματα) υπαίθρου στην Άβιλα, καθιστώντας την την μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την υπουργό Περιβάλλοντος Σάρα Άαγκεσεν.

Μια ξεχωριστή φωτιά στην επαρχία Καστεγιόν της ανατολικής Ισπανίας έχει καταστρέψει πάνω από 4.300 εκτάρια (43.000 στρέμματα), ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

«Η φωτιά είναι εκτός ελέγχου, είναι πολύ δύσκολο να σβήσει από τεχνικής άποψης, ειδικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε ο περιφερειακός ηγέτης της Βαλένθια, Χουανφράν Πέρεθ, σε δημοσιογράφους κοντά στο σημείο.

Η πυρκαγιά έχει εισέλθει στο πάρκο Sierra de Espadan, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλα δάση από πεύκα και φελλοβελανιδιές.

Οι πυρκαγιές είναι οι τελευταίες καταστροφές που συνδέονται με παρατεταμένη ξηρασία και διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, έχουν ενταθεί από την κλιματική αλλαγή.

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