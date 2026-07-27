search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 09:45
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.07.2026 08:35

Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Πάνω από 500.000 οι εκτοπισμένοι – Υπό «κλοιό» το Μπορντό, βελτιωμένη η εικόνα κοντά στη Μαδρίτη (videos)

27.07.2026 08:35
bordeaux_fire_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν Γαλλία και Ισπανία λόγω των τεράστιων φωτιών που καίνε ανεξέλεγκτα, απειλώντας μεγάλες πόλεις και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα.

Υπολογίζεται ότι πάνω από 116.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην Ισπανία ενώ στη Γαλλία πάνω από 375.000.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία επικεντρώνονται τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο που καίει νοτιοδυτικά του Μπορντό.
Η φωτιά κοντά στη Ζιρόντ έχει καταστρέψει έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι και είναι μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην χώρα από τον Β’ ΠΠ.

Περίπου 2.500 πυροσβέστες (συμπεριλαμβανομένης μιας ελβετικής ομάδας), 1.500 στρατιωτικοί και περίπου 1.200 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στη Ζιρόντ.

Η αστυνομία στη Ζιρόντ προέβη σε τρεις συλλήψεις το Σαββατοκύριακο για εμπρησμό. Μέσα σε αυτούς ήταν άνδρα που κάπνιζε στο δάσος ενώ δύο έκαναν μπάρμπεκιου σε δασική περιοχή.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχει συγκαλέσει για το πρωί της Δευτέρας (27/7) έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για να συζητήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε την Κυριακή ότι η φωτιά στη Ζιρόντ έγινε «εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη ξανά» το Σάββατο το βράδυ, δημιουργώντας τους δικούς της ανέμους . Πρόσθεσε πως εξαπλώθηκε ακανόνιστα προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό.

Καλύτερη εικόνα στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, οι φωτιές δυτικά της Μαδρίτης τέθηκαν υπό έλεγχο αν και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ κάνει λόγο για «δύσκολες ώρες».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές στην Άβιλα, μία από τις τρεις κεντρικές επαρχίες που επλήγησαν από μεγάλες πυρκαγιές, μαζί με τη Μαδρίτη και το Τολέδο.

Οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 50.000 εκτάρια (123.500 στρέμματα) υπαίθρου στην Άβιλα, καθιστώντας την την μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με την υπουργό Περιβάλλοντος Σάρα Άαγκεσεν.

Μια ξεχωριστή φωτιά στην επαρχία Καστεγιόν της ανατολικής Ισπανίας έχει καταστρέψει πάνω από 4.300 εκτάρια (43.000 στρέμματα), ανακοίνωσαν οι περιφερειακές αρχές.

«Η φωτιά είναι εκτός ελέγχου, είναι πολύ δύσκολο να σβήσει από τεχνικής άποψης, ειδικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», δήλωσε ο περιφερειακός ηγέτης της Βαλένθια, Χουανφράν Πέρεθ, σε δημοσιογράφους κοντά στο σημείο.

Η πυρκαγιά έχει εισέλθει στο πάρκο Sierra de Espadan, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλα δάση από πεύκα και φελλοβελανιδιές.

Οι πυρκαγιές είναι οι τελευταίες καταστροφές που συνδέονται με παρατεταμένη ξηρασία και διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, έχουν ενταθεί από την κλιματική αλλαγή.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσία: Δύο νεκροί και 17 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με drones σε Ροστόφ και Μπέλγκοροντ

Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πέντε τραυματίες (videos)

Απειλές Τραμπ παρά το «πάγωμα» των βομβαρδισμών στο Ιράν – «Έχουμε περισσότερα πυρομαχικά απ’ όσα χρειαζόμαστε»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
influencer-dolofonos

ΗΠΑ: Influencer δολοφονήθηκε από το πρώην σύζυγό της όταν αυτή τον κατήγγειλε ως παιδόφιλο

syros-dolofonia-562134
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ιατροδικαστική και κινητά θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ακίνητα υπάρχουν. Αγοραστές δεν υπάρχουν

aerodromio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 46χρονη μετά από επεισόδιο με επιβάτες και προσωπικό πτήσης

nosokomeio_rodou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο – Νεκρός 62χρονος μοτοσικλετιστής στην Ιαλυσό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

monaxia 60+
ΕΛΛΑΔΑ

Η νέα μοναξιά των 60+: Η σιωπηλή επιδημία που μεγαλώνει στην Ελλάδα - Τα άδεια χωριά, οι «Blue Zones», η... Ικαρία και οι κοινότητες ζωής

kriti_mafia_0409_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Σοκαριστικό βίντεο - ντοκουμέντο με άγριο ξυλοδαρμό άνδρα μέσα σε εστιατόριο μπροστά στους άφωνους πελάτες 

ttourismos2-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στοιχεία-σοκ γκρεμίζουν τον μύθο: Χαμηλής αξίας ο ελληνικός τουρισμός – +5,6% στις αφίξεις, μόλις +2,8% στα έσοδα ανά επισκέπτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.07.2026 09:45
influencer-dolofonos

ΗΠΑ: Influencer δολοφονήθηκε από το πρώην σύζυγό της όταν αυτή τον κατήγγειλε ως παιδόφιλο

syros-dolofonia-562134
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ιατροδικαστική και κινητά θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση θανάτου της διασώστριας

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ακίνητα υπάρχουν. Αγοραστές δεν υπάρχουν

1 / 3