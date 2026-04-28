Μεξικό: Χειροπέδες σε δύο ηγέτες καρτέλ, συμπεριλαμβανομένου του διαδόχου του «El Mencho» – Πώς συνέλαβαν τον επικηρυγμένο για 5 εκατ. δολάρια «El Jardinero» (photos/videos)

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα πως συνέλαβαν δυο ηγετικά στελέχη καρτέλ των ναρκωτικών, το ένα από τα οποία θεωρείται δυνητικός διάδοχος του «El Mencho» («Ελ Μέντσο»), του πρώην αρχηγού του ισχυρού καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Ο «Ελ Μέντσο», ή κατά κόσμο Νεμέσιο Οσεγκέρα, υπέκυψε τον Φεβρουάριο στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πολιτεία Χαλίσκο (δυτικά), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει κύμα βίας στη χώρα, με οδοφράγματα και επιθέσεις εναντίον εμπορικών καταστημάτων και άλλων ευάλωτων στόχων σε διάφορες τοποθεσίες στο Μεξικό.

Ο Αούδιας Φλόρες Σίλβα, από τους πιο στενούς συνεργάτες του θανόντα βαρόνου των ναρκωτικών, συνελήφθη στην πολιτεία Ναγιαρίτ, σύμφωνα με τις αρχές.

Como resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, ni lesionadas, #PersonalNaval realizó la aprehensión de un blanco prioritario.



— SEMAR México (@SEMAR_mx) April 27, 2026

Οι ΗΠΑ προσέφεραν αμοιβή πέντε εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με το κέντρο μελετών InSight Crime, ήταν δυνητικός διάδοχος του ιδρυτή του ΚΝΓΧ.

Αυτός που είναι επίσης γνωστός ως «El Jardinero» («Ελ Χαρντινέρο», «ο κηπουρός» στα ισπανικά) ήταν «δεξί χέρι» του «Ελ Μέντσο» ως τον θάνατο αυτού του τελευταίου, σύμφωνα με τον Νταβίντ Σαουσέδο, ειδικό σε ζητήματα ασφαλείας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψή του «σχεδιάστηκε» και «εκτελέστηκε» από τις ειδικές δυνάμεις του μεξικανικού πολεμικού ναυτικού, διευκρίνισε μέσω X ο Όμαρ Γκαρσία Χάρφους, ο υπουργός Ασφάλειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεξικανικού Ναυτικού, οι δυνάμεις ασφαλείας περικύκλωσαν ένα καταφύγιο στην περιοχή Ελ Μιραδόρ, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια του τουριστικού θέρετρου Πουέρτο Βαγιάρτα, όπου ο Φλόρες προστατευόταν από περίπου 30 αγροτικά οχήματα και περισσότερους από 60 ένοπλους.

Οι συνοδοί του επιχείρησαν να διασκορπιστούν για να αποσπάσουν την προσοχή, ωστόσο ο Φλόρες εντοπίστηκε, ενώ προσπαθούσε να κρυφτεί σε αποστραγγιστικό χαντάκι. «Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με χειρουργική ακρίβεια, χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός», ανέφερε το Ναυτικό.

Μετά τη σύλληψη του «Ελ Χαρντινέρο», ξέσπασαν επεισόδια και ταραχές στη Ναγιαρίτ, με αποκλεισμούς δρόμων, βανδαλισμούς και ανταλλαγές πυροβολισμών, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

— RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) April 27, 2026

«Μεγαλύτερο πλήγμα και από τον “Ελ Μέντσο”»

Ο Κάρλος Ολίβο, πρώην ανώτερο στέλεχος της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) και ειδικός στα τεκταινόμενα του ΚΝΓΧ, χαρακτήρισε τον Φλόρες «σημαντική προσωπικότητα», εκτιμώντας ότι η σύλληψή του θα έχει «μεγαλύτερο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις του καρτέλ ακόμη και από την εξόντωση του “Ελ Μέντσο”».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Φλόρες διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στις δραστηριότητες του καρτέλ, ελέγχοντας δίκτυα εργαστηρίων ναρκωτικών, διαδρομές λαθρεμπορίου και δίκτυα διανομής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Audias Flores Silva alias "El Jardinero", fue trasladado a la Ciudad de México bajo un fuerte dispositivo de seguridad, ora iniciar el procedimiento jurídico correspondiente, por cargos relacionados con narcotráfico.



— Valeria Marcial (@ValeriaMarcial) April 28, 2026

Το Μεξικό έχει εντείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις ασφαλείας, υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει επανειλημμένα με μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες εάν κρίνει ότι η μεξικανική κυβέρνηση δεν καταπολεμά επαρκώς τα καρτέλ.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση έχει συνδέσει εμπορικές πιέσεις και απειλές επιβολής δασμών με την ανάγκη περιορισμού της διακίνησης φαιντανύλης και της παράτυπης μετανάστευσης, την ώρα που ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς επανεξετάζουν τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου τους.

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση φαιντανύλης, λέει ο πρέσβης των ΗΠΑ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Μεξικό, Ρόναλντ Τζόνσον, χαρακτήρισε τη σύλληψη «σημαντικό βήμα στον αγώνα κατά όσων κερδίζουν από τη φαιντανύλη και τροφοδοτούν τη βία».

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε χαρακτηρίσει τον Φλόρες ήδη από το 2021 ως «σημαντικό ξένο διακινητή ναρκωτικών», ενώ είχε κατηγορηθεί από αμερικανικό σώμα ενόρκων για συνωμοσία διακίνησης κοκαΐνης και ηρωίνης.

Η σύλληψη αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τα μεξικανικά καρτέλ μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – μια επιχείρηση που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον πρώην επικεφαλής της Αστυνομίας στην Πόλη του Μεξικού, Γκαρσία Χάρφουχ, ο οποίος τον κατηγορούσε για απόπειρα δολοφονίας εναντίον του το 2020, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο σωματοφύλακές του.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο που η ασφάλεια στο Μεξικό βρίσκεται υπό αυξημένη διεθνή επιτήρηση, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Συνελήφθη και ο επικεφαλής της Los Metros

Νωρίτερα χθες, η κυβέρνηση της πολιτείας Ταμαουλίπας ανακοίνωνε τη σύλληψη ηγετικού στελέχους καρτέλ των ναρκωτικών στη μεξικανική πόλη Ρεϊνόσα, «στόχου προτεραιότητας».

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον Αλεξάντερ Μπεναβίδες Φλόρες, γνωστό επίσης ως «R9», επικεφαλής της Los Metros (Λος Μέτρος), μιας από τις φράξιες του καρτέλ του Κόλπου, που αποδυναμώθηκε την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας των συλλήψεων μελών της ηγετικής ομάδας του.

Σε αντίποινα, μέλη της Λος Μέτρος έστησαν οκτώ οδοφράγματα σε οδικούς άξονες που συνδέουν τη Ρεϊνόσα, πόλη πάνω στα σύνορα με τις ΗΠΑ, με τρεις γειτονικές μεξικανικές κοινότητες.

Σύμφωνα πάντως με τις αρχές στην Ταμαουλίπας, η τάξη αποκαταστάθηκε και δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Η Ρεϊνόσα, που έχει κάπου 690.000 κατοίκους, βρίσκεται απέναντι στην αμερικανική πόλη ΜακΆλεν (Τέξας) κι αποτελεί για χρόνια προπύργιο του καρτέλ του Κόλπου, άλλοτε μιας από τις ισχυρότερες συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό.

