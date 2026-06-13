Βόρεια Προάστια: Απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι για τη διακίνηση ναρκωτικών

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Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρέθηκαν σήμερα, οι εννέα κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, σε σχολεία και παιδικές χαρές των Βορείων Προαστίων.
Οι κατηγορούμενοι, δύο ενήλικοι και επτά ανήλικοι, ηλικίας από 14 έως 19 ετών, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποσύρθηκαν σε διάσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.
Οι δικαστικές αρχές καλούνται να αποφασίσουν εάν οι κατηγορούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή εάν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να συμμετείχαν σε δύο ξεχωριστές εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών σε σχολικές μονάδες, καθώς και παράνομη κατοχή όπλων.
Η πρώτη οργάνωση φέρεται να δρούσε σε περιοχές των Βορείων Προαστίων, όπως η Εκάλη, η Δροσιά, ο Διόνυσος και η Νέα Ερυθραία. Ως φερόμενος αρχηγός εμφανίζεται ένας 21χρονος, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.
Η δεύτερη οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δράση στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Ως αρχηγικό μέλος κατηγορείται ένας 19χρονος, ο οποίος απολογήθηκε σήμερα και, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τον ηγετικό ρόλο που του αποδίδεται. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ότι ανήλικη συγκατηγορούμενή του απευθυνόταν σε εκείνον μόνο για συμβουλές, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν αποκόμιζε οικονομικό όφελος από τη δραστηριότητα που του αποδίδεται.
Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκων από τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που στρατολογούσε ανήλικα βαποράκια και διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική είδε το φως της δημοσιότητας.
Σε διάλογο που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ 14χρονη αφού έκανε χρήση μαζί με φίλη της, ζητά βοήθεια από διακινητή.
Σε άλλο διάλογο ανήλικος διακινητής ενημερώνει μέλος του κυκλώματος ότι κάποιο παιδί μίλησε στον διευθυντή.
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