Βόρεια Προάστια: Απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι για τη διακίνηση ναρκωτικών

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρέθηκαν σήμερα, οι εννέα κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης, σε σχολεία και παιδικές χαρές των Βορείων Προαστίων.

Οι κατηγορούμενοι, δύο ενήλικοι και επτά ανήλικοι, ηλικίας από 14 έως 19 ετών, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποσύρθηκαν σε διάσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους.

Οι δικαστικές αρχές καλούνται να αποφασίσουν εάν οι κατηγορούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή εάν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να συμμετείχαν σε δύο ξεχωριστές εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών σε σχολικές μονάδες, καθώς και παράνομη κατοχή όπλων.

Η πρώτη οργάνωση φέρεται να δρούσε σε περιοχές των Βορείων Προαστίων, όπως η Εκάλη, η Δροσιά, ο Διόνυσος και η Νέα Ερυθραία. Ως φερόμενος αρχηγός εμφανίζεται ένας 21χρονος, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Η δεύτερη οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δράση στην περιοχή των Θρακομακεδόνων. Ως αρχηγικό μέλος κατηγορείται ένας 19χρονος, ο οποίος απολογήθηκε σήμερα και, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τον ηγετικό ρόλο που του αποδίδεται. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε ότι ανήλικη συγκατηγορούμενή του απευθυνόταν σε εκείνον μόνο για συμβουλές, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν αποκόμιζε οικονομικό όφελος από τη δραστηριότητα που του αποδίδεται.

Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό νεαρών από το κύκλωμα που στρατολογούσε 12χρονα για βαποράκια

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκων από τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που στρατολογούσε ανήλικα βαποράκια και διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική είδε το φως της δημοσιότητας.

Οι σοκαριστικοί διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ

Σε διάλογο που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ 14χρονη αφού έκανε χρήση μαζί με φίλη της, ζητά βοήθεια από διακινητή.

«Πεθαίνω δεν μπορώ να αναπνεύσω»

Μαθήτρια: Θα πεθάνω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Πεθαίνω σε παρακαλώ έλα να με βοηθήσεις

Διακινητής: Δεν θα πεθάνεις, σοβαρέψου, με ακούς; Φάε σοκολάτα και πιες νερό

Μαθήτρια: Δεν μπορώ, πεθαίνω

Διακινητής: Βάλε νερό στο στήθος, κάτσε λίγο και το απόγευμα θα έρθω να κάτσουμε μαζί

Μαθήτρια: Εν τω μεταξύ πρέπει να διαβάσω και τα Αγγλικά μου, γιατί σε μία ώρα έχω μάθημα και θα έρθει και η μάνα μου σε λίγο σπίτι

Διακινητής: Σε πόση ώρα;

Μαθήτρια: Σε καμιά ώρα και έχω μάθημα σε καμιά ώρα

Διακινητής: Ωραία, σε μία ώρα θα είσαι καλά

Μαθήτρια: Πρέπει να διαβάσω και τι θα πω για την Ελένη με τους εμετούς

Διακινητής: Πες ότι είχε φάει κάτι σπίτι της και την πείραξε

Ο διακινητής αναστατωμένος στη συνέχεια εν

Διακινητής 1: Έγινε μ@@@@@@ τώρα άκου. Η Ε@@@@ μπρο κάνει, ήπιε ξέρεις τι και έκανε εμετούς

Διακινητής 2: Όταν σου έχω πει εγώ να μη δίνεις, γιατί το συνεχίζεις; Επειδή το έχεις κάνει 80 φορές παραπάνω

Διακινητής 1: Την Ρ@@@@ (μαθήτρια) δεν την πιάνει, ήπιε ένα τσιγάρο, πιο πολύ από το μισό. Η Ε@@@@ έκανε τρεις τζούρες και κάνει εμετούς.

Σε άλλο διάλογο ανήλικος διακινητής ενημερώνει μέλος του κυκλώματος ότι κάποιο παιδί μίλησε στον διευθυντή.

Ανήλικος διακινητής: Η μάνα του Α@@@ τον ρώτησε αν δίνει μέσα στο σχολείο. Γιατί ένα παιδάκι από την πρώτη γυμνασίου πήγε στη διεύθυνση και το είπε

Διακινητής: Χωρίς αποδείξεις….

Ανήλικος διακινητής: Ναι, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει πολύ πιο διακριτικά. …ότι είναι μέσα στο σχολείο

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