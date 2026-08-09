Σοκ στην Σκιάθο: 15χρονος κατήγγειλε 17χρονο για κατ’ εξακολούθηση βιασμό και εκβιασμό με βίντεο

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Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία 15χρονου αλβανικής υπηκοότητας σε βάρος 17χρονου ομοεθνή του για σεξουαλική κακοποίηση επί σειρά ετών διερευνάται στη Σκιάθο.

Ο 15χρονος περιέγραψε ότι ζούσε υπό καθεστώς φόβου και απειλών, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία του, ο 17χρονος χρησιμοποιούσε βίντεο από τις κακοποιήσεις που είχε καταγράψει, προκειμένου να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν ο 15χρονος αποφάσισε να μιλήσει στους γονείς του και να καταγγείλει όσα υποστηρίζει ότι βίωνε. Από τα στοιχεία της καταγγελίας προκύπτει ότι η σεξουαλική κακοποίηση φέρεται να είχε αρχίσει ήδη από το 2023 και να συνεχιζόταν, με διαφορετικές μορφές, μέχρι και το φετινό καλοκαίρι.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, μεταξύ άλλων, για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Η απειλή με το βίντεο και όσα κατήγγειλε ο 15χρονος

Στην κατάθεσή του, ο 15χρονος υποστήριξε ότι ο 17χρονος χρησιμοποιούσε ως μέσο πίεσης βιντεοληπτικό υλικό ερωτικού περιεχομένου, απειλώντας ότι θα το δείξει σε άλλους, προκειμένου να τον εξαναγκάζει σε γενετήσιες πράξεις.

Σύμφωνα με την καταγγελία, από το 2024 έως τουλάχιστον τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 2026, ο 17χρονος φέρεται να τον εξανάγκασε σε παρά φύσιν συνουσία τουλάχιστον 16 φορές. Ο 15χρονος κατέθεσε, επίσης, ότι από το 2023 έως και τα τέλη Ιουλίου του 2026 εξαναγκαζόταν σε στοματικό έρωτα σχεδόν καθημερινά.

Κατά τα όσα περιέγραψε, ο 17χρονος είχε αναπτύξει απέναντί του χειριστική συμπεριφορά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να ασκούσε και σωματική βία.

Το τελευταίο περιστατικό που περιέγραψε ο 15χρονος σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου. Ο 17χρονος φέρεται να πήγε στο κατάστημα όπου εργάζεται το καλοκαίρι ο 15χρονος και να τον απείλησε λεκτικά. Ο ανήλικος κατέθεσε ότι η συμπεριφορά αυτή του προκάλεσε φόβο και έντονη ανησυχία.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 8 Αυγούστου, ο 15χρονος πήγε μαζί με τους γονείς του στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου και αποκάλυψε όσα, σύμφωνα με την καταγγελία του, συνέβαιναν επί χρόνια.

Τι υποστηρίζει ο 17χρονος

Ο 17χρονος, επίσης αλβανικής υπηκοότητας, σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι οι δύο ανήλικοι ήταν φίλοι και ότι οι μεταξύ τους επαφές ήταν συναινετικές, δίνοντας διαφορετική εκδοχή από εκείνη που περιγράφει ο 15χρονος.

Το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου έχει κατασχεθεί και πρόκειται να εξεταστεί εργαστηριακά, καθώς ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της έρευνας είναι εάν υπάρχει το βιντεοληπτικό υλικό που περιγράφεται στην καταγγελία και ποιο είναι το περιεχόμενό του.

Η υπόθεση διερευνάται για αδικήματα που περιλαμβάνουν τον βιασμό κατ’ εξακολούθηση, την πορνογραφία ανηλίκων, τη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και την απειλή.

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