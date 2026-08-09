Σικελία: Ανακαλύφθηκε ναυάγιο 2.100 ετών με εκατοντάδες αμφορείς στον βυθό (Video)

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Ένα ρωμαϊκό ναυάγιο ηλικίας περίπου 2.100 ετών, φορτωμένο με εκατοντάδες καλοδιατηρημένους αμφορείς, εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας, κοντά στη Ματζάρα ντελ Βάλο, σε βάθος 46 μέτρων.

Το ναυάγιο χρονολογείται μεταξύ του 2ου και του 1ου αιώνα π.Χ. και εντοπίστηκε περίπου τρία μίλια από την ακτή, έπειτα από πληροφορία ιδιώτη. Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ιταλικές αρχές καταγράφουν εκατοντάδες αμφορείς διασκορπισμένους στον βυθό, καθώς και δύο μολύβδινες άγκυρες.

Οι περισσότεροι αμφορείς ανήκουν στον τύπο Dressel 1A, ψηλό και κυλινδρικό αγγείο που χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη μεταφορά κρασιού. Το εύρημα προσφέρει έτσι σημαντικά στοιχεία για το εμπόριο και τις θαλάσσιες μεταφορές στη Μεσόγειο κατά τη ρωμαϊκή εποχή.

Η ανακάλυψη χαρακτηρίστηκε από τον υπουργό Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζιούλι, ως «μία από τις σημαντικότερες υποβρύχιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών».

Το ναυάγιο εντοπίστηκε από δύτες της υπηρεσίας προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς της αστυνομίας του Παλέρμο, οι οποίοι πραγματοποίησαν υποβρύχια έρευνα στην περιοχή. Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορία ψαράδων.

Οι υποβρύχιοι ψαράδες Giacomo De Mola και Igor Bisulli περιέγραψαν την πρώτη στιγμή που αντιλήφθηκαν το ναυάγιο. Ο De Mola ανέφερε ότι, παρά την περιορισμένη ορατότητα, πλησίασε το σημείο και αντίκρισε κάτω από την επιφάνεια «μια τεράστια έκταση από αμφορείς».

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το πλοίο είχε μήκος περίπου 21 μέτρα και πλάτος έξι μέτρα.

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